На Дегтярівському шляхопроводі в Києві завершили весь комплекс робіт: як тепер виглядає розв'язка

На Дегтярівському шляхопроводі в столиці завершили весь комплекс робіт - зокрема, відкрили заїзди та з’їзди з нього. Проїзд для автотранспорту та трамваю шляхопроводом відкрили наприкінці 2023 року.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він розповів, що об’єкт був збудований у 1963 році, і з тих пір його капітально не ремонтували.

"Реконструкцію шляхопроводу розпочали в червні минулого року. Мостовики розібрали всі конструкції споруди та замінили на нові з покращеними характеристиками. Фактично побудували новий шляхопровід!" – повідомив міський голова.

Також на шляхопроводі зберегли трамвайну лінію, яка проходить вздовж вулиці Дегтярівської. За сучасними технологіями влаштували відокремлене трамвайне полотно з посилених монолітних плит.

Дегтярівський шляхопровід у Києві. Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko

Дегтярівський шляхопровід у Києві. Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko

Кличко зазначив, що було виконано все, аби нова споруда та зупинки відповідали всім критеріям безбарʼєрності.

"Змонтували перильну огорожу, встановили антипаркувальні стовпчики. Здійснили роботи з озеленення та благоустрою території. Влаштували тротуари з велодоріжкою", - повідомив мер Києва.

Про Дегтярівський шляхопровід

У червні 2023 року в Києві почали реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу. Роботи мали тривати до 30 листопада.

Згідно з інформацією на сайті Prozorro, вартість реконструкції становить 934,7 млн грн.

30 вересня під час робіт стався обвал балок. Під час виконання монтажу 7-ої балки вона втратила свою стійкість, а при падінні було зачеплено частину вже змонтованої конструкції.

Незалежний інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин у коментарі "Суспільному" сказав, що балки для шляхопроводу виготовив завод компанії "Ковальська".

"Вони експериментальні. Це 36-ти метрова балка, а до цього були 33-ох метрові [...] Треба, щоб її (балку, – ред.) розпиляли, взяли зразки бетону і подивилися, як там розташована арматура. Тому що причин (обвалу, – ред.) може бути безліч. Я не стверджую, що це брак, але це може бути неякісний бетон, може бути нерівно натягнута арматура. І це тільки одні з багатьох причин", – зазначив він.

20 грудня рух оновленим Дегтярівським шляхопроводом відкрився для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями.

Новий шляхопровід на 1 м вищий, ніж попередній. Ширина споруди збільшилася з 28 м до 40 м, а довжина шляхопроводу - 36 м замість 33 м.

Як тоді зауважив мер столиці, покращені параметри збільшать пропускну спроможність до 45 000 автомобілів на добу.

Також на новому шляхопроводі зберегли трамвайну лінію, на якій повністю оновили рейки, посилили монолітні плити полотна.