На ремонт моста Метро в Киеве потратят 2 миллиарда гривен

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на проведение противоаварийных работ на мосту Метро в столице ожидаемой стоимостью 2 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на данные в системе Prozorro.

Отмечается, что тендер по выбору подрядчика намечен на 12 июня.

Согласно условиям тендера, реставрация аварийного моста будет длиться не больше двух лет.

Планируется, что договор с подрядчиком будет подписан сроком до конца 2026 года.

В 2023 году КГГА со ссылкой на оценки европейских специалистов сообщало, что перестроить "мост Метро" стоит не менее 500 млн евро.

До полномасштабной войны разрабатывался проект и обсуждалось финансирование объекта с привлечением экспертов ЕБРР. Но война это сотрудничество поставила на паузу, поэтому город начал разрабатывать проект первоочередных противоаварийных работ и решил начать обновление моста Метро с 2024 года.

Часть этого мостового перехода – мост через Русанский пролив – капитально обновили в 2020 году.

В КГГА заверили, что не будут закрывать мост Метро

Запланированное на выполнение работ по усилению опор моста Метро в Киеве не повлияет на работу столичного метрополитена, обещают в Киевской городской государственной администрации.

"Красная" ветвь метро будет работать в штатном режиме".

Как сказал глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко, мост Метро находится в аварийном состоянии по меньшей мере два года.

Про мост Метро

В Киеве шесть автомобильных мостов через Днепр, и "мост Метро" – один из самых старых.

Его ввели в эксплуатацию в 1965 году. Это было первое в мире арочное сооружение с большими прогонами, спроектированное на сухих стыках.

Через мост проходит Святошинско-Броварская линия метро – так называемая "красная ветвь". Вместе с Русановским мостом они соединяют правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережным массивом, Воскресенко, Лесным массивом, зоной отдыха – Гидропарком.