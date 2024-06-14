На Харьковщине возобновили движение по мосту через Северский Донец: он был подорван еще в феврале-2022

В Харьковской области возобновили движение по мосту через реку Северский Донец, подорванному в феврале 2022 года во время наступления российского войска.

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Об этом сообщает пресс-служба Госагентства восстановления и развития инфраструктуры.

Отмечается, что саперы подорвали всего два прогона моста, чтобы восстановить сооружение можно было как можно быстрее и с минимальными затратами.

"Первоочередной задачей после освобождения региона стало устройство временной переправы рядом с разрушенным путепроводом. При поддержке норвежского правительства установили для этого два модульных моста", - говорится в сообщении Госагентства восстановления.

Фото: Пресс-служба Госагентства восстановления и развития инфраструктуры

Во время восстановления самого моста полностью заменили два пролетных здания и две опоры. Капитально отремонтировали все конструкции с учетом современных нагрузок. Установили автономное освещение на основе солнечных панелей, а также перильные и барьерные ограждения, нанесли разметку.

Фото: Пресс-служба Госагентства восстановления и развития инфраструктуры

В Агентстве восстановления отмечают, что в Харьковской области проводится восстановление на 13 искусственных сооружениях. На остальных 9 запланированных к восстановлению сооружений работы приостановили или еще не начали из-за близости к линии фронта. Здесь сохраняется высокая вероятность обстрелов.

При надлежащем финансировании планируется и дальше строить мосты и обеспечивать логистику грузов гуманитарного и военного назначения на дорогах государственного значения.

Напомним, в мае открыли движение по новому мосту через Десну в Чернигове. Он был разрушен в марте 2022 года. В апреле 2022 года, сразу после освобождения Черниговщины, компания "Автострада" начала восстанавливать инфраструктуру области. За этот год компания расчистила сотни километров дорог, обеспечила проезды по основным трассам, в частности М01, М02 и Р69.

Также сообщалось, что в Тернопольской области отремонтировали мост на трассе международного значения.

Добавим, что движение по отстроенному мосту через реку Ирпень между Киевом и Гостомелем полностью возобновлено в феврале 2024 года.