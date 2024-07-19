В Харьковской области открыли движение по мосту, который был разрушен в начале полномасштабного вторжения

В Харьковской области открыто движение уже по третьему мосту, восстановленному после российского вторжения.

Об этом сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Там напомнили, что мост на автомобильной дороге Р-79 был разрушен, чтобы затормозить продвижение врага в начале полномасштабного вторжения. После того, как украинские военные откинули россиян, сразу начались работы по восстановлению сооружения, ведь именно по этой дороге проходит один из наиболее важных логистических маршрутов.

"К тому же эта дорога связывает сразу четыре района Харьковщины, поэтому восстанавливать ее понадобилось очень быстро", — говорится в сообщении службы.

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области / facebook Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области / facebook Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области / facebook Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области / facebook Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области / facebook

Отмечается, что для этого специалисты приняли решение отказаться от классических монолитных конструкций и использовать две гофрированные металлические трубы, что в разы сократило процесс строительства и значительно удешевило стоимость проекта. По словам специалистов, срок эксплуатации таких труб не уступает железобетонным конструкциям — он даже длиннее.

На сегодняшний день полный комплекс работ по капитальному ремонту уже почти завершен, осталось нанести дорожную разметку и упорядочить прилегающую территорию.

Восстановление украинских мостов

В Украине продолжается постепенное восстановление мостов, разрушенных из-за полномасштабного российского вторжения. Так, в феврале 2024 года было полностью возобновлено движение по отстроенному мосту через реку Ирпень между Киевом и Гостомелем.

В марте состоялось официальное открытие проезда по путепроводам в Снегиревской и Шевченковской общинах Николаевской области, которые были разрушены во время полномасштабного вторжения.

А в Киевской области отстроили мост, который соединяет села Жеревполье и Розважив Иванковской общины – он был взорван российскими захватчиками после ухода из области в марте 2022 года.

В мае открыли движение по новому мосту через Десну в Чернигове. Он был разрушен в марте 2022 года. В апреле 2022 года, сразу после освобождения Черниговщины, компания "Автострада" начала восстанавливать инфраструктуру области. За этот год компания расчистила сотни километров дорог, обеспечила проезды по основным трассам, в частности М01, М02 и Р69.

В середине июня в Харьковской области возобновили движение по мосту через реку Северский Донец, взорванному в феврале 2022 года во время наступления российского войска.