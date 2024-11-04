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Транспорт
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Восстановили последний из трех разрушенных мостов через Десну (ФОТО)

мост
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Черниговской области

В Черниговской области отстроили последний из трех мостов через Десну, разрушенных в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Длина восстановленного путепровода составляет 300 метров.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства восстановления.

В ведомстве напомнили, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Черниговской области было разрушено более 25 мостов.

После освобождения региона логистическая ситуация на Черниговщине была крайне критической — доехать до многих населенных пунктов возможно было только в объезд.

"Когда сообщение не было совсем, продукты людям на другой берег передавали лебедкой. Пересечь реку можно было понтоном, однако переправу остановили во время зимнего ледохода", — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что длина восстановленного моста – 300 метров. Это один из трех отстроенных мостов через пострадавшую в ходе боевых действий реку Десна.

На объекте восстановили недостающую часть пролетного строения, а уцелевшую часть моста капитально отремонтировали.

Фото 2 — Восстановили последний из трех разрушенных мостов через Десну (ФОТО)
Фото 3 — Восстановили последний из трех разрушенных мостов через Десну (ФОТО)
Фото 4 — Восстановили последний из трех разрушенных мостов через Десну (ФОТО)
Фото 5 — Восстановили последний из трех разрушенных мостов через Десну (ФОТО)
Фото 6 — Восстановили последний из трех разрушенных мостов через Десну (ФОТО)

Напомним, в середине октября компания "Автострада" полностью завершила строительство мостового комплекса на реке Десна возле Чернигова, являющегося одним из крупнейших инфраструктурных проектов страны.

Новый мост через Десну будет длиннее предыдущего на 56 метров. Стоимость строительства была оценена в 4,8 миллиарда гривен.

Автор:
Светлана Манько