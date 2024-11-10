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В Киевской области открыли движение временным деревянным мостом через реку Тетерев

В Киевской области открыли движение временным деревянным мостом через реку Тетерев
Иллюстрация: глава КОВА Руслан Кравченко

8 ноября в Киевской области открыли движение временным мостом через реку Тетерев вблизи одного из сел на границе Вышгородского и Бучанского районов.

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Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Временный мост построили, поскольку предыдущий был разрушен в результате российских ракетных обстрелов в марте 2022 года.

Фото 2 — В Киевской области открыли движение временным деревянным мостом через реку Тетерев

По словам Кравченко, его планируют восстановить капитально, но временная переправа протяженностью около 56 метров позволит жителям сэкономить время на объездах.

Временный мост имеет одну полосу для движения и тротуары по обе стороны.

Фото 3 — В Киевской области открыли движение временным деревянным мостом через реку Тетерев

Строительные работы продлились два месяца и были выполнены подразделением Государственной специальной службы транспорта. Руслан Кравченко поблагодарил военных за оперативное выполнение задачи, несмотря на все вызовы.

Какие еще мосты отстроили на Киевщине

6 марта в Киевской области отстроили мост, который соединяет села Жеревполье и Развлечений Иванковской общины – он был взорван российскими захватчиками после ухода из области в марте 2022 года.

7 февраля открылось движение правой полосой на отстроенном мосту через реку Ирпень между Киевом и Гостомелем. Проезд по левой части моста открыли в январе. Таким образом, транспортное сообщение между Киевом и Гостомелем на международной трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин полностью восстановлено.

В ноябре 2023 года   в Романовке открыли новый мост через реку Ирпень, который уже назвали историческим. Старый мост, разрушенный в первые дни полномасштабной войны станет мемориалом и символом "Дороги жизни".

Автор:
Татьяна Гойденко