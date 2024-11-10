В Киевской области открыли движение временным деревянным мостом через реку Тетерев

8 ноября в Киевской области открыли движение временным мостом через реку Тетерев вблизи одного из сел на границе Вышгородского и Бучанского районов.

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Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Временный мост построили, поскольку предыдущий был разрушен в результате российских ракетных обстрелов в марте 2022 года.

По словам Кравченко, его планируют восстановить капитально, но временная переправа протяженностью около 56 метров позволит жителям сэкономить время на объездах.

Временный мост имеет одну полосу для движения и тротуары по обе стороны.

Строительные работы продлились два месяца и были выполнены подразделением Государственной специальной службы транспорта. Руслан Кравченко поблагодарил военных за оперативное выполнение задачи, несмотря на все вызовы.

Какие еще мосты отстроили на Киевщине

6 марта в Киевской области отстроили мост, который соединяет села Жеревполье и Развлечений Иванковской общины – он был взорван российскими захватчиками после ухода из области в марте 2022 года.

7 февраля открылось движение правой полосой на отстроенном мосту через реку Ирпень между Киевом и Гостомелем. Проезд по левой части моста открыли в январе. Таким образом, транспортное сообщение между Киевом и Гостомелем на международной трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин полностью восстановлено.

В ноябре 2023 года в Романовке открыли новый мост через реку Ирпень, который уже назвали историческим. Старый мост, разрушенный в первые дни полномасштабной войны станет мемориалом и символом "Дороги жизни".