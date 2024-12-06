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В Киевской области отстроили мост через реку Ирпень (ФОТО)
В Киевской области отстроили 156-метровый мост через реку Ирпень на дороге Р-02 Киев – Иванков – Овруч, разрушенный в феврале 2022 года.
Об этом сообщила Служба обновления и развития инфраструктуры Киевской области.
Отмечается, что мост через реку Ирпень обеспечивает качественную логистическую связь жителей Вышгородского района. Он имеет две полосы для движения автотранспорта и оснащен современными системами водоотведения.
На новом мосту на проезжей части устроены два слоя асфальтобетонного покрытия, верхний слой – ЩМА, а также нанесена новая дорожная разметка.
Кроме того, для безопасности движения установлено новое перильное и барьерное ограждение, а на мосту и подходах – автономное освещение.
Как сообщается, движение по новому мосту открыто для всех видов автотранспорта.
Какие еще мосты отстроили на Киевщине
6 марта в Киевской области отстроили мост, который соединяет села Жеревполье и Развлечений Иванковской общины – он был взорван российскими захватчиками после ухода из области в марте 2022 года.
7 февраля открылось движение правой полосой на отстроенном мосту через реку Ирпень между Киевом и Гостомелем. Проезд по левой части моста открыли в январе. Таким образом, транспортное сообщение между Киевом и Гостомелем на международной трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин полностью восстановлено.
А 8 ноября этого года в Киевской области открыли движение временным мостом через реку Тетерев вблизи одного из сел на границе Вышгородского и Бучанского районов.
Также в ноябре в Киевской области завершили восстановление моста через реку Здвиж на трассе Р-02 Киев – Иванков – Овруч, который был разрушен еще в феврале 2022 года.