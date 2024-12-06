На Київщині відбудували міст через річку Ірпінь (ФОТО)

У Київській області відбудували 156-метровий міст через річку Ірпінь на дорозі Р-02 Київ – Іванків – Овруч, що був зруйнований у лютому 2022 року.

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Про це повідомила Служба відновлення і розвитку інфраструктури Київської області.

Зазначається, що міст через річку Ірпінь забезпечує якісний логістичний зв’язок для мешканців Вишгородського району. Він має дві смуги для руху автотранспорту та облаштований сучасними системами водовідведення.

На новому мосту на проїзній частині влаштовано два шари асфальтобетонного покриття, верхній шар – ЩМА, а також нанесена нова дорожня розмітка.

Крім того, для безпеки руху встановлено нове перильне та бар'єрне огородження, а на мосту та підходах – автономне освітлення.

Як повідомляється, рух новим мостом відкрито для всіх видів автотранспорту.

Які ще мости відбудували на Київщині

6 березня на Київщині відбудували міст, який зʼєднує села Жеревпілля та Розважів Іванківської громади – він був підірваний російськими загарбниками після відходу з області у березні 2022 року.

7 лютого відкрився рух правою смугою на відбудованому мості через річку Ірпінь між Києвом та Гостомелем. Проїзд лівою частиною мосту відкрили у січні. Таким чином транспортне сполучення між Києвом та Гостомелем на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин повністю відновлено.

А 8 листопада цього року на Київщині відкрили рух тимчасовим мостом через річку Тетерів поблизу одного з сіл на межі Вишгородського та Бучанського районів.

Також у листопаді у Київській області завершили відновлення мосту через річку Здвиж на трасі Р-02 Київ – Іванків – Овруч, який було зруйновано ще у лютому 2022 року.