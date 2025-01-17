Скільки мостів та шляхопроводів відновили в Україні за рік

Протягом 2024 року по всій території України відновили 34 штучні споруди, які були зруйновані внаслідок російської агресії або перебували в аварійному стані.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Де відновили мости та шляхопроводи

Зазначається, що минулоріч відбудували 20 мостів, мостових переходів, шляхопроводів, що були пошкоджені внаслідок російської воєнної агресії на дорогах державного значення в Київській, Харківській, Миколаївській та Чернігівській областях.

Зокрема:

Київщина — відновлено 8 мостових переходів через річки Трубіж, Жерева, Здвиж, Ірпінь, Тетерів та 1 мостовий перехід через суходіл;

Чернігівщина — відновлено 3 мости через річку Десна;

Харківщина — відновлено 5 мостів та 1 шляхопровід із підходами;

Миколаївщина — відновлено 1 міст із підходами та ще 1 штучну споруду.

Крім того, впродовж 2024 року відремонтували 14 штучних споруд, що були визнані аварійними. Окремі з них з метою оперативного відновлення руху транспорту та економії коштів було переведено в водопропускну трубу.

Так, протягом 2024 року відновлено:

Рівненська область — 1 міст та 3 шляхопроводи;

Тернопільська область — 3 мости;

Львівська область — 1 мостовий перехід та 2 мости;

Миколаївська область — 2 мости;

Івано-Франківська область — 1 міст;

Сумська область — 1 мостовий перехід.

Плани на 2025 рік

Як зауважують в Агентстві відновлення, у 2025 році планується продовжити фінансування виконання робіт на об’єктах, які були пошкоджені внаслідок збройної агресії Росії проти України.

Будівельні роботи заплановані у Київській, Харківській, Сумській областях. Також й надалі фінансуватимуться роботи з ремонту аварійних мостів у Одеській та Чернігівській областях.

"В сучасних умовах відновлення мостів та мостових переходів це не лише безпека та комфорт українців. Така робота виконується першочергово для забезпечення потреб військової логістики та покращення міжнародного транспортного сполучення України з іншими країнами Європи", - наголошують у відомстві.

Нагадаємо, у середині жовтня компанія "Автострада"повністю завершила будівництво мостового комплексу на річці Десна біля Чернігова, який є одним з найбільших інфраструктурних проєктів країни.

Новий міст через Десну буде довшим за попередній на 56 метрів. Вартість будівництва оцінили у 4,8 мільярда гривень.