Світовий банк виділив $432 млн на відновлення доріг в Україні

Світовий банк схвалив новий проєкт DRIVE ("Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні"), у межах якого на відбудову дорожньої інфраструктури виділено $432 млн.

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Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Із цієї суми $422 млн буде надано у вигляді кредиту, а ще $10 млн – у вигляді грантових коштів.

Проєкт спрямований на відновлення транспортної інфраструктури у 19 регіонах України. Він передбачає:

Капітальний ремонт доріг і мостів;

Реформу національних автомобільних доріг;

Встановлення модульних мостів;

Технічну допомогу та управління інфраструктурними проектами.

За словами заступниці Міністра розвитку громад та територій Марини Денисюк, залучення цих коштів є критично важливим для утримання та ремонту доріг, адже логістика під час війни рятує життя.

Реалізацію проєкту здійснюватиме Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Проєкт DRIVE є частиною Єдиного портфеля публічних інвестицій і має на меті відбудову критично важливої транспортної мережі. За оцінками експертів, з початку повномасштабного вторгнення 58% українського транспортного сектору зазнали руйнувань. Зокрема, постраждали 30% державних доріг та мостів, 11% місцевих доріг і 17% комунальних об’єктів.

Очікується, що роботи за проєктом будуть виконані у період 2025-2028 років.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році.