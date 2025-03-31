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Світовий банк виділив $432 млн на відновлення доріг в Україні
Світовий банк схвалив новий проєкт DRIVE ("Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні"), у межах якого на відбудову дорожньої інфраструктури виділено $432 млн.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.
Із цієї суми $422 млн буде надано у вигляді кредиту, а ще $10 млн – у вигляді грантових коштів.
Проєкт спрямований на відновлення транспортної інфраструктури у 19 регіонах України. Він передбачає:
- Капітальний ремонт доріг і мостів;
- Реформу національних автомобільних доріг;
- Встановлення модульних мостів;
- Технічну допомогу та управління інфраструктурними проектами.
За словами заступниці Міністра розвитку громад та територій Марини Денисюк, залучення цих коштів є критично важливим для утримання та ремонту доріг, адже логістика під час війни рятує життя.
Реалізацію проєкту здійснюватиме Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
Проєкт DRIVE є частиною Єдиного портфеля публічних інвестицій і має на меті відбудову критично важливої транспортної мережі. За оцінками експертів, з початку повномасштабного вторгнення 58% українського транспортного сектору зазнали руйнувань. Зокрема, постраждали 30% державних доріг та мостів, 11% місцевих доріг і 17% комунальних об’єктів.
Очікується, що роботи за проєктом будуть виконані у період 2025-2028 років.
Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році.