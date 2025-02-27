Українські дороги можуть опинитися в критичному стані через політику Держвідновлення - президент НАДУ

Попри війну, українські дороги підтримували у належному стані, проте ситуація може змінитися на гірше. Державне агентство відновлення, фактично, змушує учасників ринку повернутися до радянської моделі "облавтодорів".

Про це заявив президент Національної асоціації дорожників України (НАДУ) Микола Березовський.

За його словами, відкриття ринку експлуатаційного утримання доріг у 2018 році дозволило залучити різних підрядників, зробити ціноутворення ринковим і значно покращити якість робіт. Однак у 2025 році Держвідновлення, вже після укладення контрактів, почало примушувати компанії знижувати ціни до рівня, який влаштовує чиновників. Це суперечить ринковим принципам, адже вартість робіт залежить від багатьох факторів, таких як обсяги, логістика тощо.

Березовський попереджає, що такі дії можуть призвести до виходу з ринку відповідальних підрядників. Ті компанії, які залишаться, будуть змушені або фіктивно завищувати обсяги робіт, або порушувати технологію виконання, що зрештою погіршить стан автошляхів. Це означатиме збільшення аварійності, необхідність повторного ремонту та швидке руйнування доріг.

Крім того, НАДУ критикує плани Держвідновлення повернутися до однорічних контрактів, що зробить український ринок нецікавим для іноземних компаній.

Він додає, що Держвідновлення досі не погасило борги перед підрядниками за роботи, виконані ще у 2023 році. При цьому, у розцінках не враховується, що підрядник фактично кредитує замовника, оплачуючи матеріали, паливо, зарплати та податки.

"А у відповідь його ламають через коліно, змушуючи погоджуватись на неринкові розцінки? Розумію, що у скрутний для країни час посадовці Держвідновлення намагаються продемонструвати свою ефективність, але насправді скупий платить двічі", - підсумував Березовський.