Украинские дороги могут оказаться в критическом состоянии из-за политики Госвосстановления — президент НАДУ

Несмотря на войну, украинские дороги поддерживали в надлежащем состоянии, однако ситуация может измениться к худшему. Государственное агентство восстановления фактически заставляет участников рынка вернуться к советской модели "облавтодоров".

Об этом заявил президент Национальной ассоциации дорожников Украины (НАДУ) Николай Березовский.

По его словам, открытие рынка эксплуатационного содержания дорог в 2018 году позволило привлечь разных подрядчиков, сделать ценообразование рыночным и значительно улучшить качество работ. Однако в 2025 году Госвосстановление, уже после заключения контрактов, начало заставлять компании снижать цены до уровня, устраиваемого чиновниками. Это противоречит рыночным принципам, ведь стоимость работ зависит от многих факторов, таких как объемы, логистика и т.д.

Березовский предупреждает, что подобные действия могут привести к выходу из рынка ответственных подрядчиков. Оставшиеся компании будут вынуждены либо фиктивно завышать объемы работ, либо нарушать технологию выполнения, что в конечном счете ухудшит состояние автодорог. Это означает увеличение аварийности, необходимость повторного ремонта и быстрое разрушение дорог.

Кроме того, НАДУ критикует планы Госвосстановления вернуться к годовалым контрактам, что сделает украинский рынок неинтересным для иностранных компаний.

Он добавляет, что Госвосстановление до сих пор не погасило долги перед подрядчиками за работы, выполненные еще в 2023 году. При этом в расценках не учитывается, что подрядчик фактически кредитует заказчика, оплачивая материалы, топливо, зарплаты и налоги.

"А в ответ его ломают через колено, заставляя соглашаться на нерыночные расценки? Понимаю, что в трудное для страны время чиновники Госвосстановления пытаются продемонстрировать свою эффективность, но на самом деле скупой платит дважды", — подытожил Березовский.