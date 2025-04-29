- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Ремонт дорог в прифронтовых областях: где наиболее активно ведутся работы
С начала года уже отремонтировали более 672 тысяч. м² дорожного покрытия в прифронтовых регионах. В настоящее время ведутся работы на 59 объектах. Активнее всего ремонтируют дороги в Черниговской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.
Об этом сообщает Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.
Свыше 70% работ по эксплуатационному содержанию дорог составляют работы по ликвидации деформаций и ямочных ремонтов в прифронтовых областях.
В ведомстве объясняют, что для населенных пунктов, находящихся под частыми обстрелами, такие меры необходимы для обеспечения жизнедеятельности местных общин и возможности добраться до более безопасных территорий.
В других прифронтовых регионах поддерживать дороги в удовлетворительном эксплуатационном состоянии является важной составляющей военной логистики и эвакуации раненых и местных.
Как сообщается, Службы восстановления по областям активно проводят работу в рамках эксплуатационного содержания дорог общего пользования государственного значения в регионах, граничащих со страной-агрессором РФ и линией фронта. Работы на дорогах производятся с использованием горячих асфальтобетонных смесей.
На других участках производится локальный ямочный ремонт для обеспечения проезда.
В ведомстве подчеркивают, что подрядчики добровольно снизили цены и выполняют работы по эксплуатационному содержанию прифронтовых дорог по меньшей стоимости.
Напомним, Всемирный банк одобрил новый проект DRIVE ("Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах в Украине"), в рамках которого на восстановление дорожной инфраструктуры выделено $432 млн.
Также Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Кабмин выделил 17,104 млрд. грн. на новую бюджетную программу "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения".