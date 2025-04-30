Кабмін виділив понад 5 млрд грн на ремонт доріг для потреб ЗСУ

Уряд України спрямовує 5,19 мільярда гривень з резервного фонду державного бюджету на відновлення автомобільних доріг, що використовуються для потреб оборони.

Відповідне розпорядження ухвалив Кабінет міністрів.

Із загальної суми 2,6 млрд грн отримає Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Кошти спрямують на ремонт та експлуатаційне утримання зруйнованих або пошкоджених доріг державного значення, які активно використовуються для потреб Збройних сил України.

Конкретний розподіл коштів у розрізі областей буде визначено згідно з додатком до урядового рішення.

Ще 2,59 млрд грн буде надано обласним державним адміністраціям для відновлення доріг місцевого значення, які також виконують стратегічну роль у забезпеченні логістики військових та гуманітарних перевезень.

Фінансування буде здійснене на безповоротній основі, а використання коштів має бути погоджено з Міністерством оборони, Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством економіки та Міністерством фінансів.

Зазначається, що виконавці повинні у триденний строк затвердити перелік доріг, що підлягають ремонту, а також у тижневий термін погодити повний перелік витрат. Звітність про використання коштів має бути подана до 26 грудня 2025 року.

Нагадаємо, Світовий банк схвалив новий проєкт DRIVE ("Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні"), у межах якого на відбудову дорожньої інфраструктури виділено $432 млн.

Також Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури Кабмін виділив 17,104 млрд грн на нову бюджетну програму "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".