Кабмин выделил более 5 млрд грн на ремонт дорог для нужд ВСУ

Правительство Украины направляет 5,19 млрд гривен из резервного фонда государственного бюджета на восстановление автомобильных дорог, используемых для нужд обороны.

Соответствующее распоряжение принял Кабинет министров.

Из общей суммы 2,6 млрд грн получит Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Средства будут направлены на ремонт и эксплуатационное содержание разрушенных или поврежденных дорог государственного значения, активно используемых для нужд Вооруженных сил Украины.

Конкретное распределение средств в разрезе областей будет определено согласно приложению к правительственному решению.

Еще 2,59 млрд грн будут предоставлены областным государственным администрациям для восстановления дорог местного значения, которые также выполняют стратегическую роль в обеспечении логистики военных и гуманитарных перевозок.

Финансирование будет осуществлено на безвозвратной основе, а использование средств должно быть согласовано с Министерством обороны, Министерством развития общин и территорий, Министерством экономики и Министерством финансов.

Отмечается, что исполнители должны в трехдневный срок утвердить список дорог, подлежащих ремонту, а также в недельный срок согласовать полный список затрат. Отчетность использования средств должна быть представлена до 26 декабря 2025 года.

Напомним, Всемирный банк одобрил новый проект DRIVE ("Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах в Украине"), в рамках которого на восстановление дорожной инфраструктуры выделено $432 млн.

Также Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Кабмин выделил 17,104 млрд. грн. на новую бюджетную программу "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения".