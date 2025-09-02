Запланована подія 2

На Харківщині відновили понад 600 км прифронтових доріг за майже 800 тис. грн

ремонт доріг
796 млн грн із резервного фонду спрямували на дороги Харківської області / Агентство відновлення

На Харківщині завершено ремонт стратегічно важливих доріг завдовжки 621 км. На відновлення прифронтових та рокадних шляхів із резервного фонду держбюджету спрямовано 796 млн грн, що становить майже третину всього обсягу фонду.

Про це інформує Delo.ua із посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Відновлення стратегічних доріг Харківщини

Харківська область отримала 796 млн грн із резервного фонду державного бюджету — майже третину його загального обсягу. Кошти були спрямовані на відновлення прифронтових та рокадних доріг загальною протяжністю 621 км.

Ремонтні роботи виконувалися в складних умовах поблизу лінії бойових дій, під обстрілами та загрозою атак безпілотників, і були завершені протягом 2,5 місяців, наголошують в пресслужбі.

Відновлені маршрути забезпечили належну прифронтову логістику, надійне сполучення між областями та безперебійний проїзд для евакуації мирного населення. Завдяки ремонтам час евакуації поранених скоротився щонайменше на 60%.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області тривають ремонтні роботи на дорогах державного значення, щоб забезпечити безпечний і сталий рух транспорту. 

Автор:
Ольга Опенько