Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Наличный курс:

USD

42,40

42,30

EUR

49,10

48,90

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Одесской области продолжается ремонт ключевой дороги Измаил - Вилково: какие работы уже выполнены

ремонт дороги
Аварийное восстановление дороги в Одесской области: / Агентство восстановления

В Одесской области продолжается аварийное восстановление 10 км автодороги Т-16-07 между Килией и Вилковым.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

Аварийный ремонт автодороги

На участке от Килии до Вилкового протяженностью 10 км уже восстановлен поперечный профиль дороги и основание, устроено асфальтобетонное покрытие. Следующим этапом планируется нанесение дорожной разметки и установка знаков.

Ранее на этом участке уже был выполнен аварийный ремонт в 8 км дороги. После завершения всех работ по всему запланированному участку движение будет бесперебойным и комфортным. Восстановление дороги будет способствовать улучшению экономико-логистической способности региона.

"Работы выполняем исключительно за счет эксплуатационного содержания и без остановки движения автотранспорта", - подчеркивают в пресс-службе.

Фото 2 — В Одесской области продолжается ремонт ключевой дороги Измаил - Вилково: какие работы уже выполнены
Фото 3 — В Одесской области продолжается ремонт ключевой дороги Измаил - Вилково: какие работы уже выполнены
Фото 4 — В Одесской области продолжается ремонт ключевой дороги Измаил - Вилково: какие работы уже выполнены
Фото 5 — В Одесской области продолжается ремонт ключевой дороги Измаил - Вилково: какие работы уже выполнены

Напомним, в Житомирской области продолжается ремонт дороги, которая является частью национальной транспортной системы страны. Автодорога Н-02/М-06/- Кременец – Белая Церковь – Ржищев – Канев – Софиевка имеет общую протяженность более 500 километров и пролегает через семь областей.

Автор:
Ольга Опенько