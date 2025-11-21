В Одесской области продолжается ремонт ключевой дороги Измаил - Вилково: какие работы уже выполнены

В Одесской области продолжается аварийное восстановление 10 км автодороги Т-16-07 между Килией и Вилковым.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

Аварийный ремонт автодороги

На участке от Килии до Вилкового протяженностью 10 км уже восстановлен поперечный профиль дороги и основание, устроено асфальтобетонное покрытие. Следующим этапом планируется нанесение дорожной разметки и установка знаков.

Ранее на этом участке уже был выполнен аварийный ремонт в 8 км дороги. После завершения всех работ по всему запланированному участку движение будет бесперебойным и комфортным. Восстановление дороги будет способствовать улучшению экономико-логистической способности региона.

"Работы выполняем исключительно за счет эксплуатационного содержания и без остановки движения автотранспорта", - подчеркивают в пресс-службе.

