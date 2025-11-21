- Категория
В Одесской области продолжается ремонт ключевой дороги Измаил - Вилково: какие работы уже выполнены
В Одесской области продолжается аварийное восстановление 10 км автодороги Т-16-07 между Килией и Вилковым.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.
Аварийный ремонт автодороги
На участке от Килии до Вилкового протяженностью 10 км уже восстановлен поперечный профиль дороги и основание, устроено асфальтобетонное покрытие. Следующим этапом планируется нанесение дорожной разметки и установка знаков.
Ранее на этом участке уже был выполнен аварийный ремонт в 8 км дороги. После завершения всех работ по всему запланированному участку движение будет бесперебойным и комфортным. Восстановление дороги будет способствовать улучшению экономико-логистической способности региона.
"Работы выполняем исключительно за счет эксплуатационного содержания и без остановки движения автотранспорта", - подчеркивают в пресс-службе.
Напомним, в Житомирской области продолжается ремонт дороги, которая является частью национальной транспортной системы страны. Автодорога Н-02/М-06/- Кременец – Белая Церковь – Ржищев – Канев – Софиевка имеет общую протяженность более 500 километров и пролегает через семь областей.