На Житомирщині триває ремонт дороги, яка пролягає через сім областей (ФОТО)

ремонт дороги, техніка
На Житомирщині триває ремонт дороги, яка є частиною національної транспортної системи. / Агентство відновлення

Триває ремонт дорогу на Житомирщині, яка є частиною національної транспортної системи країни. Автошлях Н-02 / М-06 / - Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка має загальну протяжність понад 500 кілометрів і пролягає через сім областей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Наразі ремонтні роботи зосереджені на ділянці автошляху на території Житомирської області, а саме у Любарській територіальній громаді. Основна мета ремонту – підвищення безпеки руху транспорту та задоволення потреб громад в автомобільних перевезеннях.

Фахівці проводять комплекс заходів для ліквідації множинних пошкоджень дорожнього покриття, що включає:

  • холодне фрезерування; 
  • обробку ділянки бітумною емульсією; 
  • влаштування вирівнюючого шару асфальтоукладальником.
Фото 2
Ремонт дороги на Житомирщині.

Як зазначили в Агентстві відновлення, роботи виконуються за сприятливих погодних умов, щодня влаштовується близько 40 тонн матеріалу. Для усунення незначних деформацій покриття використовується також пневмо-струменевий метод.

Фото 3
Дорожні ремонтні роботи у Житомирській області тривають.

Раніше повідомлялося, що на Одещині завершилося аварійне відновлення критично важливої ділянки автомобільної дороги державного значення Т-16-07 (сполучення Кілія – Вилкове). Ця дорога є життєво необхідною артерією півдня Одеської області, оскільки вона напряму з’єднує чотири порти Ізмаїльського району.

Автор:
Тетяна Ковальчук