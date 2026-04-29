Без електроенергії залишилися споживачі шести областей: де немає світла

електромережі
Через обстріли РФ без електропостачання залишилися споживачі у 6 областях / Freepik

29 квітня внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що  енергетики  працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово. 

У Міненерго зауважили, що 29 квітня застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

У відомстві закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Світло без графіків до осені

В Україні триває планова ремонтна кампанія на атомних електростанціях, однак повернення до графіків відключення електроенергії влітку не прогнозують. Але все залежатиме від погоди і ворожих атак на українську  енергосистему.

Україна може уникнути масових відключень світла принаймні до осені, якщо в енергосистемі не буде суттєвих дефіцитів через аномальну спеку, розповіла Delo.ua міністерка енергетики у 2020 році Ольга Буславець.

Буславець зауважила, що ситуація з відключеннями влітку залежатиме від температурного режиму, оскільки через спекотну погоду зростає споживання на кондиціонування. В той же час, саме влітку проходитиме масштабна ремонтна кампанія, зокрема на блоках АЕС.

А період із вересня по жовтень також має бути досить комфортним і без відключень. А от із початком опалювального сезону все залежатиме від якісної роботи на всіх рівнях з підготовки до нього.

Автор:
Світлана Манько