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Втрати ворога станом на 23 червня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 390 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1581 добу повномасштабної війни становлять 1 394 530 осіб.
Втрати Росії у війні на 23 червня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 червня втратила:
- особового складу – близько 1 394 530 (+1 390) осіб;
- танків – 12 050 (+0) од.;
- бойових броньованих машин – 24 812 (+7) од.;
- артилерійських систем – 44 604 (+74) од.;
- РСЗВ – 1 887 (+1) од.;
- засобів ППО – 1 437 (+0) од.;
- літаків – 436 (+0) од.;
- гелікоптерів – 353 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 719 (+7) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 368 015 (+1 851) од.;
- крилатих ракет – 4 787 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 33 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 110 827 (+626) од.;
- спеціальної техніки – 4 329 (+8) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 23 червня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 118 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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