Втрати ворога станом на 23 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 390 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1581 добу повномасштабної війни становлять 1 394 530 осіб.

Втрати Росії у війні на 23 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 червня втратила:

особового складу – близько 1 394 530 (+1 390) осіб;

танків – 12 050 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 24 812 (+7) од.;

артилерійських систем – 44 604 (+74) од.;

РСЗВ – 1 887 (+1) од.;

засобів ППО – 1 437 (+0) од.;

літаків – 436 (+0) од.;

гелікоптерів – 353 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 1 719 (+7) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 368 015 (+1 851) од.;

крилатих ракет – 4 787 (+0) од.;

кораблів / катерів – 33 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 110 827 (+626) од.;

спеціальної техніки – 4 329 (+8) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 23 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 118 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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