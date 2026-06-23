- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 23 июня 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 390 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1581 год полномасштабной войны составляют 1 394 530 человек.
Потери России в войне на 23 июня 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 июня потеряла:
- личного состава – около 1 394 530 (+1 390) человек;
- танков – 12 050 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 24 812 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 44 604 (+74) ед;
- РСЗО – 1 887 (+1) ед.;
- средств ПВО – 1 437 (+0) ед;
- самолетов – 436 (+0) ед;
- вертолетов – 353 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1719 (+7) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 368 015 (+1 851) ед;
- крылатых ракет – 4 787 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 33 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 110 827 (+626) ед;
- специальной техники – 4 329 (+8) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 23 июня
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 118 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.