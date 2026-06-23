Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2026 року

Триває 1581-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 23 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 221 бойове зіткнення.

Вчора противник здійснив 80 авіаційних ударів, скинувши 261 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9591 дрон-камікадзе та здійснив 2957 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження живої сили противника, чотири артилерійські системи, три пункти управління БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення з противником, агресор здійснив 69 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів в напрямку населених пунктів Вільча, Козача Лопань, Симинівка, Покаляне, Бочкове, Колодязне та в районі населеного пункту Стариця.

На Куп’янському напрямку ворог два рази атакував, в напрямку Кучерівки та Глушківки.

На Лиманському напрямку противник 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Новоселівка, Новомихайлівка, Копанки та у бік Борової, Дробишевого, Озерного, Лимана, Діброви.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 16 разів, поблизу Різниківки, Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували поблизу населеного пункту Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак, поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка, Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Василівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Дорожнє та в бік населених пунктів Сергіївка, Муравка, Шевченко, Вільне, Матяшеве.

На Олександрівському напрямку загарбники проводили три штурмові дії, в районах Січневого, Вербового та Нового Запоріжжя, отримали відсіч.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Оленокостянтинівка та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки, Цвіткового, Староукраїнки, Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили спробу противника просунутися вперед в районі Степового.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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