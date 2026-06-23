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Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2026 року

дрон, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1581-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 23 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 221 бойове зіткнення.

Вчора противник здійснив 80 авіаційних ударів, скинувши 261 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9591 дрон-камікадзе та здійснив 2957 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження живої сили противника, чотири артилерійські системи, три пункти управління БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення з противником, агресор здійснив 69 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів в напрямку населених пунктів Вільча, Козача Лопань, Симинівка, Покаляне, Бочкове, Колодязне та в районі населеного пункту Стариця.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог два рази атакував, в напрямку Кучерівки та Глушківки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2026 року

На Лиманському напрямку противник 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Новоселівка, Новомихайлівка, Копанки та у бік Борової, Дробишевого, Озерного, Лимана, Діброви.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 16 разів, поблизу Різниківки, Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2026 року

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували поблизу населеного пункту Никифорівка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак, поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка, Софіївка.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Василівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Дорожнє та в бік населених пунктів Сергіївка, Муравка, Шевченко, Вільне, Матяшеве.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2026 року

На Олександрівському напрямку загарбники проводили три штурмові дії, в районах Січневого, Вербового та Нового Запоріжжя, отримали відсіч.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Оленокостянтинівка та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки, Цвіткового, Староукраїнки, Чарівного.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили спробу противника просунутися вперед в районі Степового.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2026 року

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько