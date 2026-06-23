Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2026 года

Продолжается 1581-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 июня 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 221 боевое столкновение.

Вчера противник совершил 80 авиационных ударов, сбросив 261 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 9591 дрон-камикадзе и произвел 2957 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения живой силы противника, четыре артиллерийские системы, три пункта управления БПЛА.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения с противником, агрессор совершил 69 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Вильча, Казачья Лопань, Симиновка, Покаляне, Бочково, Колодязное и в районе населенного пункта Старица.

На Купянском направлении враг два раза атаковал, в направлении Кучеривки и Глушковки.

На Лиманском направлении противник 20 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Новоселовка, Новомихайловка, Копанки и сторону Боровой, Дробышевого, Озерного, Лимана, Дибровы.

На Славянском направлении противник штурмовал 16 раз, вблизи Резниковки, Калеников, Закотного и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали вблизи населенного пункта Никифоровка.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак, вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Плещеевка, Ильиновка, Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Васильевка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Дорожное и сторону населенных пунктов Сергеевка, Муравка, Шевченко, Вольное, Матяшево.

На Александровском направлении захватчики проводили три штурмовых действия, в районах Январского, Вербового и Нового Запорожья, получили отпор.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 22 атаки в районах населенных пунктов Доброполья, Согласия, Елена Константиновка и в сторону Гуляйпольского, Горького, Воздвижовки, Цветочного, Староукраинки, Волшебного.

На Ореховском направлении наши защитники приостановили попытку противника продвинуться вперед в районе Степного.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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