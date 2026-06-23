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Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2026 года

дрон, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1581-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 июня 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2026 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 221 боевое столкновение.

Вчера противник совершил 80 авиационных ударов, сбросив 261 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 9591 дрон-камикадзе и произвел 2957 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения живой силы противника, четыре артиллерийские системы, три пункта управления БПЛА.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения с противником, агрессор совершил 69 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Вильча, Казачья Лопань, Симиновка, Покаляне, Бочково, Колодязное и в районе населенного пункта Старица.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2026 года

На Купянском направлении враг два раза атаковал, в направлении Кучеривки и Глушковки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2026 года

На Лиманском направлении противник 20 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Новоселовка, Новомихайловка, Копанки и сторону Боровой, Дробышевого, Озерного, Лимана, Дибровы.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 16 раз, вблизи Резниковки, Калеников, Закотного и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2026 года

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали вблизи населенного пункта Никифоровка.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак, вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Плещеевка, Ильиновка, Софиевка.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Васильевка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Дорожное и сторону населенных пунктов Сергеевка, Муравка, Шевченко, Вольное, Матяшево.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2026 года

На Александровском направлении захватчики проводили три штурмовых действия, в районах Январского, Вербового и Нового Запорожья, получили отпор.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 22 атаки в районах населенных пунктов Доброполья, Согласия, Елена Константиновка и в сторону Гуляйпольского, Горького, Воздвижовки, Цветочного, Староукраинки, Волшебного.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники приостановили попытку противника продвинуться вперед в районе Степного.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2026 года

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько