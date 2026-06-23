В Україні частка жінок серед безробітних за час війни зросла до 81%

В Україні під час повномасштабної війни частка жінок серед безробітних зросла з 55% до 81%.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник директора Державного центру зайнятості Станіслав Павленко, передає "Інтерфакс-Україна".

Перекваліфікація жінок

"Якщо до початку повномасштабної війни у структурі безробітних жінки становили 55%, то сьогодні частка жінок зросла до 81%", – заявив Павленко.

За його словами, з 2025 року діє експериментальний проєкт, за яким українки можуть опанувати професію у сферах, які традиційно вважались чоловічими.

Мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому в уряді запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.

"Згідно з умовами програми, навчання здійснюється за 31 професією. Обов’язковою умовою є працевлаштування жінок після завершення навчання", – підкреслив Павленко.

Він додав, що з початку року на таке навчання в межах проєкту було направлено 402 жінки.

Безробіття в Україні

У той же час Павленко повідомив, що "в Україні розрахунок даних щодо рівня безробіття населення здійснюється Державною службою статистки України на підставі обстежень робочої сили". Але, починаючи з 2022 року, результати відповідного обстеження органами статистики не оприлюднюються.

"За останніми оприлюдненими даними, у 2021 році рівень безробіття (за методологією Міжнародної організації праці) серед населення віком 15-70 років становив 9,9% робочої сили", – наголосив заступник директора Державного центру зайнятості

Раніше повідомлялося, що в Україні налічується близько 1,34 мільйона молодих жінок поза ринком праці: вони не працюють і не вчаться. Це 35% жінок віком 15-34 років, тоді як серед чоловіків цей показник становить 11,8%.

При цьому у першому кварталі 2026 року середня місячна заробітна плата в Україні становила 28 885 грн, при цьому доходи чоловіків були вищими в середньому на 9 007 грн.