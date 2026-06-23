В Украине доля женщин среди безработных за время войны выросла до 81%

В Украине во время полномасштабной войны доля женщин среди безработных выросла с 55 до 81%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель директора Государственного центра занятости Станислав Павленко, передает "Интерфакс-Украина".

Переквалификация женщин

"Если к началу полномасштабной войны в структуре безработных женщины составляли 55%, то сегодня доля женщин выросла до 81%", – заявил Павленко.

По его словам, с 2025 года действует экспериментальный проект, по которому украинки могут овладеть профессией в сферах, традиционно считавшихся мужскими.

Мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в правительстве предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.

"Согласно условиям программы, обучение осуществляется по 31 профессии. Обязательным условием является трудоустройство женщин после завершения обучения", – подчеркнул Павленко.

Он добавил, что с начала года на такое обучение в рамках проекта было направлено 402 женщины.

Безработица в Украине

В то же время Павленко сообщил, что "в Украине расчет данных по уровню безработицы населения осуществляется Государственной службой статистки Украины на основании обследований рабочей силы". Но начиная с 2022 года результаты соответствующего обследования органами статистики не обнародуются.

"По последним обнародованным данным, в 2021 году уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) среди населения в возрасте 15-70 лет составлял 9,9% рабочей силы", - подчеркнул заместитель директора Государственного центра занятости

Ранее сообщалось, что в Украине насчитывается около 1,34 миллиона молодых женщин вне рынка труда: они не работают и не учатся. Это 35% женщин в возрасте 15-34 лет, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 11,8%.

При этом в первом квартале 2026 года средняя месячная заработная плата в Украине составила 28 885 грн, при этом доходы мужчин были выше в среднем на 9 007 грн.