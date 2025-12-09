Запланована подія 2

Карьерные амбиции женщин снижаются, корпоративная поддержка слабеет — исследование

Карьерные амбиции женщин снижаются / Depositphotos

Профессиональные женщины все реже стремятся к продвижению по службе по сравнению с мужчинами — такая тенденция впервые зафиксирована за 11 лет наблюдений. Об этом говорится в новом исследовании, подготовленном LeanIn.org совместно с McKinsey & Co.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Согласно данным отчета, желание получить повышение выразили:

  • 69% женщин начального уровня (против 80% мужчин);
  • 82% женщин среднего звена (против 86% мужчин);
  • 84% женщин в руководящих должностях (против 92% мужчин).

Раньше женщины демонстрировали уровень амбиций, сравнимый с мужчинами.

По мнению бывшего топменеджера Meta и автора книги Lean In Шерил Сандберг, проблема не в снижении амбиций женщин, а в отсутствии поддержки со стороны работодателей. Около 20% компаний признали, что у них нет специальных программ для развития женской карьеры — на фоне сворачивания инициатив по разнообразию, равенству и инклюзии (DEI).

Опрос охватил более 9 500 работников, а также интервью с HR-руководителями и данные 124 компаний из почти 3 млн работников.

Исследование также выявило, что:

  • женщины гораздо реже имеют карьерных спонсоров;
  • мужчины примерно вдвое чаще имеют несколько внутренних "защитников" в компаниях;
  • женщины чаще чувствуют себя опасно, когда речь идет о риске или открытом мнении.

Поддержка гендерного разнообразия в компаниях сократилась до 67% в 2025 году с пиковых 88% в 2017 году. За последний год более 10% компаний свернули или закрыли программы наставничества, развития карьеры и DEI.

В LeanIn предупреждают: сочетание сокращения корпоративной поддержки и усталости женщин от нереформированных корпоративных систем может привести к долгосрочным негативным последствиям для бизнеса.

Добавим, правительство Украины планирует снизить разрыв в оплате труда женщин и мужчин к 2030 году с 18,6% до 13,6%. Также Минэкономики разработало новый современный Трудовой кодекс, который обеспечит гибкие условия трудоустройства для женщин. Кодекс предусматривает расширение видов трудовых договоров до восьми, в частности, легализацию надомной, дистанционной и сезонной работы.

Автор:
Татьяна Гойденко