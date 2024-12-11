В Минэкономики рассказали о стратегии сократить гендерный разрыв в оплате труда до 13,6%

Украина планирует снизить разрыв в оплате труда женщин и мужчин к 2030 году с 18,6% до 13,6%. Об этом отметила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная на заседании Совета по правам человека, гендерного равенства и разнообразия при Министерстве иностранных дел.

В мероприятии приняли участие первая леди Украины Елена Зеленская, министр иностранных дел Андрей Сибига, представители органов государственной власти, гражданского общества и международных партнеров.

Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная отметила, что проблема неравенства в оплате труда между мужчинами и женщинами актуальна для всех стран мира.

В Украине утверждена "Национальная стратегия преодоления гендерного разрыва в оплате труда до 2030 года". Цель стратегии — сократить этот разрыв с 18,6% до 13,6%, что соответствует среднему уровню в странах ЕС.

Какие меры предусмотрены

Отмечается, что в Украине при поддержке ООН Женщины, офиса первой леди и правительства Швеции стартовала информационная кампания "Конечно. Сможешь", цель которой — преодоление гендерных стереотипов.

Также Минэкономики разработало новый современный Трудовой кодекс, который обеспечит гибкие условия трудоустройства для женщин. Кодекс предусматривает расширение видов трудовых договоров до восьми, в том числе легализацию надомной, дистанционной и сезонной работы.

Новый кодекс закрепляет право женщин и мужчин на равную оплату труда за аналогичную или равноценную работу, гарантирует равные права каждого родителя на отпуск по уходу за ребенком и отменяет устаревшие нормы, в частности запрет для беременных женщин на служебные командировки.

Правительство также внедряет грантовые программы для поддержки женского предпринимательства, в частности для ветеранок, жен ветеранов и павших защитников. Отдельно действует программа "Создай!" для женщин-собственниц перерабатывающих предприятий .

Отмечается, что 57% победителей программы "Собственное дело" и 55% получателей грантов для ветеранов, ветеранок и вторых супругов — женщины.

Кроме того, внедрены программы содействия трудоустройству, обучению и переобучению, которые помогают женщинам овладеть новой профессией. Благодаря ваучерам на обучение, выдаваемые Государственной службой занятости, можно получить новую специальность или повысить квалификацию

Из 23 тысяч украинцев, получивших ваучер в этом году, 72% - женщины.

Заместитель министра экономики также напомнила, что во время Международной конференции по восстановлению Украины URC-2024, состоявшейся в июне в Берлине, создан Skills Alliance.

К этой инициативе присоединились почти 50 стран, доноров, международных партнеров и представителей бизнес-сообщества, чтобы помочь 180 тысячам украинцев овладеть новой профессией или повысить свою квалификацию.

Добавим, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.