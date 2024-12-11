Скорочення гендерного розриву в оплаті праці до 13,6%: стратегія України

Україна планує зменшити розрив в оплаті праці жінок та чоловіків до 2030 року з 18,6% до 13,6%. Про це зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна на засіданні Ради з питань прав людини, гендерної рівності та різноманіття при Міністерстві закордонних справ.

У заході взяли участь перша леді України Олена Зеленська, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, представники органів державної влади, громадянського суспільства та міжнародних партнерів.

Заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна зазначила, що проблема нерівності в оплаті праці між чоловіками та жінками актуальна для всіх країн світу.

В Україні затверджено "Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року". Стратегія має на меті скоротити цей розрив з 18,6% до 13,6%, що відповідає середньому рівню в країнах ЄС.

Які заходи передбачені

Зазначається, що в Україні за підтримки ООН Жінки, офісу першої леді та уряду Швеції стартувала інформаційна кампанія "Звісно. Зможеш", мета якої — подолання гендерних стереотипів.

Також Мінекономіки розробило новий сучасний "Трудовий кодекс", який забезпечить гнучкі умови працевлаштування для жінок. Кодекс передбачає розширення видів трудових договорів до восьми, зокрема легалізацію надомної, дистанційної та сезонної роботи.

Новий кодекс закріплює право жінок і чоловіків на рівну оплату праці за аналогічну або рівноцінну роботу, гарантує рівні права кожного з батьків на відпустку по догляду за дитиною та скасовує застарілі норми, зокрема заборону для вагітних жінок на службові відрядження.

Уряд також впроваджує грантові програми для підтримки жіночого підприємництва, зокрема для ветеранок, дружин ветеранів та полеглих захисників. Окремо діє програма "Створюй!" для жінок-власниць переробних підприємств.

Зазначається, що 57% переможців програми "Власна справа" та 55% отримувачів грантів для ветеранів, ветеранок та другого з подружжя — жінки.

Окрім того, впроваджено програми сприяння працевлаштуванню, навчання та перенавчання, які допомагають жінкам опанувати нову професію. Завдяки ваучерам на навчання, що видаються Державною службою зайнятості, можна здобути новий фах або підвищити кваліфікацію

З 23 тисяч українців, які отримали ваучер цього року, 72% — жінки.

Заступниця міністра економіки також нагадала, що під час Міжнародної конференції з відновлення України URC-2024, яка відбулась в червні у Берліні, створено Skills Alliance.

До цієї ініціативи долучилися майже 50 країн, донорів, міжнародних партнерів та представників бізнес-спільноти, щоб допомогти 180 тисячам українців опанувати нову професію або підвищити свою кваліфікаці.

Додамо, що мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.