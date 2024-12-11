Понад 70 бізнесів долучилися до програми "Створено захисниками"

В Україні продовжує розвиватися програма підтримки ветеранського підприємництва під брендом "Створено захисниками". На сьогодні до програми долучилися понад 70 бізнесів, які вже реалізують свої товари у магазинах та онлайн.

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Про це розповіла міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова в інтерв’ю "Укрінформу".

Бренд "Створено захисниками" спрямований на підтримку підприємств, заснованих ветеранами, та допомогу у просуванні їхньої продукції на ринку. Маркування бренду дозволяє покупцям ідентифікувати товари, створені захисниками України.

Ці товари вже доступні як в звичайних, так і в онлайн магазинах.

За її словами, на 2024 рік передбачено 300 мільйонів гривень для підтримки ветеранського підприємництва в межах програм Українського ветеранського фонду (УВФ). Фонд уже допоміг понад 800 підприємствам, створеним ветеранами.

Міністерка зазначила, що ветерани є активними учасниками бізнес-спільноти завдяки своєму унікальному досвіду, здатності працювати з ризиками та приймати швидкі рішення. Підтримка ветеранського бізнесу допомагає їм успішно інтегруватися в цивільне життя та розвивати економіку країни.

"Ветерани та загалом наші захисники – це зріз суспільства. В Україні завжди була міцна підприємницька жилка, існувало бажання людей створювати щось своє. Крім того, ветерани – це люди, які мають досвід роботи з ризиками, вони набули специфічного досвіду та здатності до швидких рішень. Тому їхнє бажання випробувати свої сили в цивільному житті, в тому числі в підприємництві, є абсолютно зрозумілим", - каже вона.

Нагадаємо, у травні Міністерство у справах ветеранів України відновило проєкт "Створено захисниками", який тривалий час був на паузі. Це бренд, покликаний зробити товари та послуги, виготовлені ветеранами-підприємцями, впізнаваними та популярними в Україні.