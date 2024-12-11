Более 70 бизнесов присоединились к программе "Создано защитниками"

В Украине продолжает развиваться программа поддержки ветеранского предпринимательства под брендом "Создано защитниками". На сегодняшний день к программе присоединились более 70 бизнесов, которые уже реализуют свои товары в магазинах и онлайн.

Об этом рассказала министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова в интервью "Укринформу".

Бренд "Создано защитниками" направлен на поддержку предприятий, основанных ветеранами, и помощь в продвижении их продукции на рынке. Маркировка бренда позволяет покупателям идентифицировать товары, созданные защитниками Украины.

Эти товары уже доступны как в обычных, так и онлайн магазинах.

По ее словам, на 2024 год предусмотрено 300 миллионов гривен для поддержки ветеранского предпринимательства в рамках программ Украинского ветеранского фонда (УВФ). Фонд уже помог более 800 предприятиям, созданным ветеранами.

Министр отметила, что ветераны являются активными участниками бизнес-сообщества благодаря своему уникальному опыту, способности работать с рисками и принимать быстрые решения. Поддержка ветеранского бизнеса помогает им удачно интегрироваться в гражданскую жизнь и развивать экономику страны.

"Ветераны и вообще наши защитники – это срез общества. В Украине всегда была крепкая предпринимательская жилка, существовало желание людей создавать что-то свое. Кроме того, ветераны – это люди, имеющие опыт работы с рисками, они приобрели специфический опыт и способность к быстрым решениям. Поэтому их желание испытать свои силы в гражданской жизни, в том числе в предпринимательстве, абсолютно понятно", — – говорит она.

Напомним, в мае Министерство по делам ветеранов Украины возобновило проект "Создан защитниками", который длительное время был на паузе. Это бренд, призванный сделать товары и услуги, изготовленные ветеранами-предпринимателями, узнаваемыми и популярными в Украине.