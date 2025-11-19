От 20 до 30 тысяч гривен: какой уровень зарплаты наиболее приемлем для украинцев

Треть украинцев, которые ищут работу, считают приемлемым уровень заработной платы от 20 до 30 тысяч гривен. До 10 тысяч гривен готовы получать всего 4% респондентов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные OLX Работа.

Аналитики опросили более 6 тысяч украинцев, которые находятся в поиске работы, о том, какой уровень зарплаты для них приемлем, в какой сфере они хотели бы работать и что является самым важным при выборе работы.

Где украинцы ищут работу и сколько хотят зарабатывать

От 20 до 30 тысяч гривен – такой уровень заработной платы наиболее приемлем для 31% украинцев. 30% респондентов отметили желаемый заработок в 30–50 тысяч. Для 19% приемлем уровень от 50 тысяч гривен. Умеренная оплата в 10–20 тысяч подходит 17% респондентов. До 10 тысяч гривен готовы получать всего 4% участников опроса.

Наибольший интерес среди сфер трудоустройства у респондентов к торговле и продажам (37% участников опроса). Второе по популярности направление – фриланс, независимо от сферы (21%), что подчеркивает среди украинцев желание иметь гибкий график и дистанционную работу.

Значителен интерес к сферам транспорта и логистики (16%), а также производству и инженерии (13%). Меньше всего ответов получили юриспруденция и консалтинг (по 2%).

Чаще украинцы продолжают искать работу на онлайн-платформах. Второй популярный вариант – личные связи. 40% соискателей возлагаются на знакомых или рекомендации. Еще 22% используют социальные сети при поиске работы.

Портрет соискателя

По результатам опроса больше соискателей – в возрасте от 35 до 44 лет (35%). Вторая по численности группа 45-54 года (21%). На третьем месте украинцы 25-34 лет (19%). Только 7% поисковиков – молодежь в возрасте 18–24 лет, и всего 4% среди тех, кто ищет работу в возрасте до 18 лет.

Гендерный баланс почти равен: 51% соискателей мужчины, 47% женщины. Еще 2% респондентов не захотели указывать свой пол.

Больше украинцев, которые находятся в поиске работы в областях, где находятся большие города, которые являются экономическими центрами. Наибольшее количество украинцев ищут работу в Днепропетровской области (14%), далее – Киевская область (11%) и город Киев (почти 10%). Высок уровень активности также в Одесской области (7%).

Что касается смены работы за последние 3 года, то большинство украинцев (54%) остались работать в своей сфере. В то же время 28% полностью сменили профессию, еще 19% частично перешли в другое направление. Среди причин увольнения с предыдущего места работы: 26% – отметили о низкой зарплате, 12% потеряли работу из-за сокращения или ликвидации компании. Для 10% причиной стал переезд в другой город или страну, 9% отметили, что раньше вообще не были трудоустроены, 7% уволились, потому что условия труда не соответствовали их ожиданиям.

Заметим, наиболее высокооплачиваемых вакансий в октябре 2025 в Украине насчитывается в сфере строительства, а также – производства и рабочих специальностей. В других можно найти предложения, где медианные заработные платы варьируются от 35 до 50 тыс. грн.

Напомним, средняя заработная плата в Украине сегодня составляет около 26 тыс. грн — около $620 по текущему курсу. Однако эта цифра не всегда отражает реальный уровень доходов большинства украинцев, ведь в официальную статистику попадают и более высокие выплаты топ-менеджеров, госслужащих и работников ИТ-сферы. Однако представители власти отмечают, что фактические доходы украинцев выше официальных из-за значительной доли теневой экономики.