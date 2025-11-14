Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

До 60 тысяч гривен: в каких сферах предлагают самые высокие зарплаты

работа
В каких сферах и на какие вакансии в Украине самые высокие медиа зарплаты

Больше всего высокооплачиваемых вакансий в октябре 2025 года в Украине насчитывается в сфере строительства, а также – производства и рабочих специальностей. В других можно найти предложения, где медианные заработные платы варьируются от 35 до 50 тыс. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные OLX Работа.

В целом в 2025 году тенденция сфер и вакансий с высокими медианными зарплатами такая же, как и в прошлом году.

Где платят более 45 тыс. грн

В октябре 2025 года, как и в октябре 2024, категория с наибольшим количеством высокооплачиваемых вакансий – «Строительство и облицовочные работы» . В частности здесь фиксируем и высокие показатели роста медианных зарплат, по сравнению с октябрем 2024 года: от 25% до 43%. Среди вакансий с высокими медианными зарплатами:

  • Штукатур, 60 тыс. грн (на 20% выше, чем в октябре 2024 г.);
  • Фасадник, 58 тыс. грн (+25%);
  • Прораб, 50 тыс. грн (+43%);
  • Каменщик, 48 тыс. грн (+6%);
  • Маляр, 48 тыс. грн (+32%);
  • Строитель и плиточник, 45 тыс. грн (+29%).

Медианную заработную плату в 53 тыс. грн предлагают, по данным аналитиков, в категории "Логистики и доставки" на вакансии дальнобойщика. Это на 5% больше чем в октябре прошлого года.

Сферы по зарплатам от 35 до 45 тыс. грн

Объявления с медианными зарплатами 40 тыс. грн в октябре 2025 года фиксировались в категории "Медицины" (вакансия стоматолога) и "Недвижимости" (вакансии риелтора и менеджера по продажам). Наиболее заметный рост у стоматологов: медианная заработная плата выше на 33%, чем в октябре прошлого года.

Далее в списке высокооплачиваемых - вакансии в категории "СТО и автомойки" . На некоторые объявления предлагали медианные зарплаты от 35 до 40 тыс. грн, а именно:

  • Автоэлектрик, 40 тыс. грн (+14%);
  • Автомаляр, 40 тыс. грн (как и в октябре 2024 г.);
  • Автослесарь, 38 тыс. грн (+15%);
  • Механик, 35 тыс. грн (+8%).

В категории "Строительство и облицовочные работы" медианную зарплату в 35-38 тыс. грн в октябре 2025 года предлагали на вакансии монтажника, сварщика и электрика.

Фото 2 — До 60 тысяч гривен: в каких сферах предлагают самые высокие зарплаты

Где предлагают медиа зарплаты от 30 тыс. грн

Больше вакансий, где можно получать медианную заработную плату от 30 до 35 тыс. грн - в категории "Производства и рабочих специальностей" . К примеру, на вакансии токаря и машиниста экскаватора ( 31 тыс. грн ).

Медианная зарплата 30 тыс. грн в октябре 2025 года в этой категории была зафиксирована на вакансии: электричество, механика, технолога и столяра. По сравнению с октябрем 2024 года, в октябре 2025 года имеем рост от 15% до 33% (наибольший рост медианной зарплаты 33% – на вакансии технолога).

Также медианную заработную плату 30-32 тыс. грн. наблюдали на отдельные вакансии в категории "Сельского и лесного хозяйства , агробизнеса" : пилорамщик ( 32 тыс. грн. грн ), агроном и тракторист ( 30 тыс. грн ).

Заметим, средняя заработная плата в Украине сегодня составляет около 26 тыс. грн — около $620 по текущему курсу. Однако эта цифра не всегда отражает реальный уровень доходов большинства украинцев, ведь в официальную статистику попадают и более высокие выплаты топ-менеджеров, госслужащих и работников ИТ-сферы. Однако представители власти отмечают, что фактические доходы украинцев выше официальных из-за значительной доли теневой экономики.

Автор:
Светлана Манько