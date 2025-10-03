Вдвое меньше средней зарплаты в Украине: сколько зарабатывают учителя

Средняя зарплата учителей в сентябре 2025 года составляет 12500 грн, что на 8,7% больше, чем в 2024 году (11500 грн). Количество отзывов на вакансии выросло на 44%, тогда как количество объявлений осталось таким же.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные OLX Работа.

Аналитики отмечают, что профессия учителя остается одной из самых оплачиваемых в Украине.

Например, в соседней Польше в зависимости от категории и стажа зарплата учителя составляет от 5 000 до 7 300 злотых, или 57 000-83 000 грн.

У воспитателей детских садов есть несколько более высокие зарплаты, чем коллеги учителя.

В этом году медиа зарплата выросла до 14 500 грн, что на 11,5% больше, чем в 2024 году (13 000 грн). Количество отзывов увеличилось на 12%, а количество объявлений выросло на 20%.

Репетиторы , как правило, работают на почасовой основе и получают в среднем 400 грн/час, что на 33% больше, чем в 2024 году (300 грн/час). Количество отзывов на работу репетитором выросло на 78%, а количество объявлений увеличилось на 23%.

Несмотря на то, что в этом году зарплаты специалистов в сфере образования выросли, эта сумма остается меньше, чем в среднем по Украине.

Например, согласно данным Государственной службы статистики, (самые свежие доступные данные) средняя заработная плата штатных работников в Украине в августе 2025 года составила 25 911 грн , что более чем вдвое больше, чем у учителей .

При этом аналитики констатируют, что вопреки низким зарплатам количество желающих работать учителем или воспитателем выросло, но рынок труда все еще демонстрирует тревожную тенденцию.

Какая зарплата у учителей

Зарплата учителей формируется из базового оклада, состоящего из тарифной ставки и тарифного коэффициента, доплат и надбавок. Ставка учителя составляет 3195 гривен.

Для повышения мотивации к работе учителям начисляют надбавки, в частности, за стаж, сертификацию, престижность труда, знание и использование иностранного языка и сложность работы. Эти надбавки начисляются в размере 10–50 % от базового оклада, то есть дополнительно учителя получают к окладу и доплате от 600 до 2 500 гривен по каждому пункту, в зависимости от стажа работы и категории учителя.

Согласно данным Education, зарплата учителя без опыта в размере 6693,9 гривен почти вдвое меньше средней зарплаты в этой сфере, которая составляет 12649 гривен.

В зависимости от стажа педагогической работы надбавки установлены так:

свыше 3 лет - 10% от должностного оклада;

более 10 лет - 20%;

более 20 лет – 30%.

Министерство финансов вместе с Министерством образования и науки ищет наиболее эффективное решение, чтобы найти средства на повышение зарплат педагогам, однако в текущих условиях вооруженной агрессии приоритетом остаются меры по обороноспособности и обеспечению функционирования бюджетной сферы. Учителям обещают поэтапный рост: +30% с 1 января 2026 и еще +20% с 1 сентября.