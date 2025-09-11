Немецкий язык выходит в топ на рынке репетиторских услуг: самые популярные предметы и средние цены

Спрос на репетиторство в Украине растет. Самым популярным предметом остается английский, на втором месте математика. Однако больше вырос спрос на репетиторов по немецкому языку, что связано с вынужденной миграцией многих украинцев в Германию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные OLX.

Аналитики отмечают, что рынок репетиторских услуг в Украине сохраняет высокий уровень спроса, особенно на иностранные языки и математику, именно эти направления формируют основное ядро спроса среди учеников и родителей. Цены на занятия остаются примерно одинаковыми для большинства предметов. За последние годы особенно популярны стали услуги репетиторов по немецкому языку.

По каким предметам чаще всего ищут репетиторов

В 2025 году самыми популярными предметами являются:

Английский язык – более 11,5 тыс. объявлений и более 167 тыс. отзывов. Средняя стоимость часа обучения составляет 300 грн.

Математика – почти 5 тыс. объявлений и более 64 тыс. отзывов. Спрос на репетиторов по математике традиционно высок из-за подготовки к НМТ, поступления в вузы на технические специальности. Средняя стоимость составляет 300 грн в час.

Украинский язык – более 1,4 тыс. объявлений и более 12 тыс. отзывов. Репетиторские услуги по украинскому языку стабильно занимают 3 место на протяжении последних 5 лет. Впрочем с 2022 года репетиторство украинского уступает место немецкому за количество отзывов пользователей. Средняя цена часа обучения составляет 250 грн.

Немецкий язык – более 1,1 тыс. объявлений и около 45 тыс. отзывов. Средняя цена обучения - 350 грн. Интерес к изучению немецкого значительно возрос в год полномасштабного вторжения — количество отзывов возросло в четыре раза. Также стоимость обучения немецкому в среднем выше, чем в других категориях.

Среди других популярных предметов биология, польская, химия и физика.

Количество отзывов пользователей и количество объявлений репетиторства по биологии и польскому с 2023 года выросли вдвое. Стоимость одного часа составляет 275 грн для биологии и 300 грн для польского.

Стоимость обучения по химии и физике составляет 300 грн.

Напомним, в Украине с 1 сентября 2025 года стартовал экспериментальный проект по внедрению 12-летней системы обучения. Он продлится до сентября 2027 г. и предусматривает тестирование новых программ, адаптированных под предстоящую реформу старшей профильной школы.