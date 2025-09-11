Німецька мова виходить у топ на ринку репетиторських послуг: найпопулярніші предмети та середні ціни

Попит на репетиторство в Україні зростає. Найпопулярнішим предметом залишається англійська, на другому місці математика. Проте найбільше виріс попит на репетиторів з німецької мови, що пов’язано з вимушеною міграцією багатьох українців до Німеччини.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані OLX.

Аналітики зауважують, що ринок репетиторських послуг в Україні зберігає високий рівень попиту, особливо на іноземні мови та математику — саме ці напрями формують основне ядро попиту серед учнів і батьків. Ціни на заняття залишаються приблизно однаковими для більшості предметів. За останні роки особливо популярним стали послуги репетиторів з німецької мови.

З яких предметів найчастіше шукають репетиторів

Зазначається, у 2025 році найпопулярнішими предметами є:

Англійська мова — понад 11,5 тис. оголошень та понад 167 тис. відгуків. Середня вартість години навчання становить 300 грн.

Математика — майже 5 тис. оголошень і понад 64 тис. відгуків. Попит на репетиторів із математики традиційно високий через підготовку до НМТ, вступу у виші на технічні спеціальності. Середня вартість становить 300 грн за годину.

Українська мова — понад 1,4 тис. оголошень і понад 12 тис. відгуків. Послуги з репетиторства з української мови стабільно займають 3 місце впродовж останніх 5 років. Втім з 2022 року репетиторство української поступається місцем німецькій за кількість відгуків користувачів. Середня ціна години навчання становить 250 грн.

Німецька мова — понад 1,1 тис. оголошень і близько 45 тис. відгуків. Середня ціна навчання — 350 грн. Інтерес до вивчення німецької суттєво зріс у рік повномасштабного вторгнення — кількість відгуків зросла вчетверо. Також вартість навчання німецької в середньому вища, ніж в інших категоріях.

Серед інших популярних предметів: біологія, польська, хімія та фізика.

Кількість відгуків користувачів та кількість оголошень з репетиторства з біології та польської з 2023 року зросли удвічі. Вартість однієї години становить 275 грн для біології та 300 грн для польської.

Вартість навчання з хімії та фізики становить 300 грн.

Нагадаємо, в Україні з 1 вересня 2025 року стартував експериментальний проєкт із впровадження 12-річної системи навчання. Він триватиме до вересня 2027 року та передбачає тестування нових програм, адаптованих під майбутню реформу старшої профільної школи.