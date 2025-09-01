В Україні стартує експеримент із впровадження 12-річної школи: які напрями

В Україні з 1 вересня 2025 року стартує експериментальний проєкт із впровадження 12-річної системи навчання. Він триватиме до вересня 2027 року та передбачає тестування нових програм, адаптованих під майбутню реформу старшої профільної школи.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення голови комітету Верховної Ради з питань освіти Сергія Бабака.

За його словами, у межах проєкту учні зможуть навчатися за двома напрямами:

академічним – орієнтованим на підготовку до вступу у вищі навчальні заклади;

професійним – що поєднує здобуття повної середньої освіти з отриманням практичних навичок і професії.

"Це перший крок до впровадження нового державного стандарту профільної середньої освіти", – зазначив Бабак.

Експериментальний проєкт стартує 1 вересня 2025 року і триватиме до 2027-го, після чого нова система стане загальнонаціональною.

Порядок проведення експерименту ще не оприлюднено, однак уряд вже ухвалив відповідне рішення.

Чому це важливо: думка Бабака

1️⃣ Перехід на європейський стандарт. На сьогодні 11-річна система зберігається лише в Україні та ворожих Росії і Білорусі. У більшості країн світу діє 12-річне навчання. Перехід дозволить гармонізувати українську систему освіти з європейською та зробить шкільні атестати більш визнаними за кордоном.

2️⃣ Запровадження профільності у школах. Учні зможуть обирати академічний чи професійний напрям навчання відповідно до власних здібностей. Це допоможе уникати перевантаження, зберігати здоров’я та розвивати сильні сторони дитини.

3️⃣ Краща підготовка до вищої освіти. Старша профільна школа дасть змогу готуватися безпосередньо до вступу у виш за обраним напрямом. У перспективі це дозволить скоротити бакалаврат із 4 до 3 років, адже потреба в "вирівнюванні" рівня знань на першому курсі зменшиться.

Раніше прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що 1 вересня для 3,5 мільйона українських дітей почався навчальний рік. Майже 2,3 мільйона учнів навчатимуться очно, дистанційно — 1,2 млн, що на 103 тисячі учнів менше, ніж торік.