В Украине стартует эксперимент по внедрению 12-летней школы: какие направления

В Украине с 1 сентября 2025 года стартует экспериментальный проект по внедрению 12-летней системы обучения. Он продлится до сентября 2027 года и предусматривает тестирование новых программ, адаптированных под предстоящую реформу старшей профильной школы.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение председателя комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергея Бабака.

По его словам, в рамках проекта учащиеся смогут учиться по двум направлениям:

академическим – ориентированным на подготовку к поступлению в высшие учебные заведения;

профессиональным – сочетающим получение полного среднего образования с получением практических навыков и профессии.

"Это первый шаг к внедрению нового государственного стандарта профильного среднего образования", – отметил Бабак.

Экспериментальный проект стартует 1 сентября 2025 года и продлится до 2027-го, после чего новая система станет общенациональной.

Порядок проведения эксперимента еще не обнародован, однако правительство уже приняло соответствующее решение.

Почему это важно: мнение Бабака

1️⃣ Переход на европейский стандарт. На сегодняшний день 11-летняя система сохраняется только в Украине и враждебных России и Беларуси. В большинстве стран мира действует 12-летняя учеба. Переход позволит гармонизировать украинскую систему образования с европейским и сделает школьные аттестаты более признанными за границей.

2️⃣ Введение профильности в школах. Учащиеся смогут выбирать академическое или профессиональное направление обучения в соответствии с собственными способностями. Это поможет избежать перегрузки, сохранять здоровье и развивать сильные стороны ребенка.

3️⃣ Лучшая подготовка к высшему образованию. Старшая профильная школа позволит готовиться непосредственно к поступлению в вуз по выбранному направлению. В перспективе это позволит сократить бакалавриат с 4 до 3 лет, ведь потребность в "выравнивании" уровня знаний на первом курсе уменьшится.

