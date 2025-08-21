Верховная Рада приняла новый закон о профессиональном образовании: что он предусматривает

21 августа Верховная Рада приняла новый закон "О профессиональном образовании", открывающий доступ к более чем 350 млн евро поддержки от Европейского Союза.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за документ во втором чтении и в целом проголосовали 285 народных депутатов.

Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что принятие этого закона – это важный шаг на пути европейской интеграции и выполнения Плана Украины, открывающего доступ к более чем 350 млн евро поддержки от ЕС.

По ее словам, закон дает профессиональным колледжам финансовую и управленческую автономию, обновляет содержание образования в сотрудничестве с бизнесом и вводит независимое оценивание знаний в квалификационных центрах, что позволит готовить специалистов, нуждающихся в современном рынке труда.

"Правительство будет ежегодно инвестировать в модернизацию инфраструктуры. Это новые мастерские, лаборатории, утепление общежитий и реконструкцию заведений. Спасибо всем, кто работал над этим законом. Это изменения ради молодежи, экономики и восстановления страны", - подчеркнула Свириденко.

Что предусматривает новый закон о профтехобразовании

Как сообщили в Министерстве образования и науки, среди главных изменений, предусматриваемых принятым законом, является то, что профессиональные колледжи будут работать в форме некоммерческих обществ.

"Высшие профессиональные училища, ПТУ и Центры ПТО постепенно переименуют в профессиональные колледжи, где будут учиться студенты с полноценными академическими правами. И самое важное — мы наконец-то начнем создавать на базе колледжей эффективную модель подготовки квалифицированных кадров, которые нужны рынку труда уже сейчас", - говорится в пресс-службе.

Согласно закону, предусмотрены следующие типы заведений профессионального образования:

профессиональный колледж;

учебный центр;

профессиональный колледж с усиленной военно-физической подготовкой;

заведение профессионального образования со специфическими условиями обучения;

военное учреждение профессионального образования;

учебный центр при учреждениях исполнения наказаний;

учебный центр социальной реабилитации;

центр профессионального совершенства.

Также закон предусматривает:

меньше бюрократии – больше участия бизнеса;

возможность получить квалификацию и быстро выйти на рынок труда;

финансовая и управленческая автономность учебных заведений;

внешнее оценивание результатов обучения.

Форма обучения может быть:

институциональная (очная (дневная, вечерняя), дистанционная, сетевая);

индивидуальное (экстернатное, на рабочем месте (на производстве));

дуально.

Так как уже сейчас рабочие профессии пользуются большим спросом среди бизнеса и будут еще более востребованы в период восстановления, закон призван сделать все возможное, чтобы профессиональное образование отвечало вызовам времени.

Напомним, в этом году в Украине планируют обновить еще около 100 мастерских в заведениях профессионального образования. На это в государственном бюджете предусмотрено более 500 млн. грн.