Кабмин повысил президентские стипендии и анонсировал большие гранты для молодежи по "Власній справі"

Украинская молодежь получит больше поддержки от государства. Правительство повысило президентские стипендии для студентов и анонсировало увеличение грантов по программе "Воасна справа". Учащиеся учреждений профессионально-технического образования будут получать до 6320 грн, а аспиранты — 23700 грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Она отметила, что Кабмин получил поручение от президента Владимира Зеленского уже в следующем году повысить стипендии для всех студентов.

"Например, гранты для креативных индустрий — презентуем совсем скоро. Также планируем увеличить гранты для молодежи по программе "Власна справа" с 150 тыс. до 200 тыс. гривен", — сообщила Свириденко .

С 1 сентября Кабмин увеличил размер президентских стипендий:

  • для учащихся профтехов до 6320 грн;
  • для студентов колледжей и техникумов - 7 600 грн;
  • для студентов университетов – 10 000 грн;
  • аспирантов - 23 700 грн.

Школьники, которые составят НМТ на 185 баллов, получат стипендию Президента в размере 10 000 грн в год. Кроме того, количество стипендий увеличено до 400.

Премьер также подтвердила, что вместе с военными правительство должно пересмотреть правила пересечения границы, повысив возрастную границу с 18 до 22 лет. Сегодня об этом объявил президент.

Автор:
Татьяна Ковальчук