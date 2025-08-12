Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Кабмін підвищив президентські стипендії і анонсував більші гранти для молоді за "Власною справою"

Юлія Свириденко
Юлія Свириденко виступила на на молодіжному форумі та анонсувала підвищення стипендій. Фото: t.me/svyrydenkoy

Українська молодь отримає більше підтримки від держави. Уряд підвищив президентські стипендії для студентів та анонсував збільшення грантів за програмою "Власна справа". Учні закладів професі́йно-техні́чної освіти отримуватимуть до 6 320 грн, а аспіранти — 23 700 грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Вона зазначила, що Кабмін отримав доручення від президента Володимира Зеленського вже наступного року підвищити стипендії для всіх студентів.

"Наприклад, гранти для креативних індустрій — презентуємо зовсім скоро. Також плануємо збільшити гранти для молоді за програмою "Власна Справа" з 150 тис. до 200 тис. гривень", — повідомила Свириденко.

З 1 вересня Кабмін збільшив розмір президентських стипендій:

  • для учнів профтехів до 6 320 грн; 
  • для студентів коледжів і технікумів — 7 600 грн; 
  • для студентів університетів — 10 000 грн; 
  • аспірантів — 23 700 грн.

Школярі, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають стипендію Президента у розмірі 10 000 грн на рік. Крім того, кількість стипендій збільшено до 400.

Прем’єрка також підтвердила, що разом із військовими уряд має переглянути правила перетину кордону, підвищивши вікову межу з 18 до 22 років. Сьогодні про це оголосив президент України.

Автор:
Тетяна Ковальчук