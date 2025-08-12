Кабмін підвищив президентські стипендії і анонсував більші гранти для молоді за "Власною справою"

Українська молодь отримає більше підтримки від держави. Уряд підвищив президентські стипендії для студентів та анонсував збільшення грантів за програмою "Власна справа". Учні закладів професі́йно-техні́чної освіти отримуватимуть до 6 320 грн, а аспіранти — 23 700 грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Вона зазначила, що Кабмін отримав доручення від президента Володимира Зеленського вже наступного року підвищити стипендії для всіх студентів.

"Наприклад, гранти для креативних індустрій — презентуємо зовсім скоро. Також плануємо збільшити гранти для молоді за програмою "Власна Справа" з 150 тис. до 200 тис. гривень", — повідомила Свириденко.

З 1 вересня Кабмін збільшив розмір президентських стипендій:

для учнів профтехів до 6 320 грн;

для студентів коледжів і технікумів — 7 600 грн;

для студентів університетів — 10 000 грн;

аспірантів — 23 700 грн.

Школярі, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають стипендію Президента у розмірі 10 000 грн на рік. Крім того, кількість стипендій збільшено до 400.

Прем’єрка також підтвердила, що разом із військовими уряд має переглянути правила перетину кордону, підвищивши вікову межу з 18 до 22 років. Сьогодні про це оголосив президент України.