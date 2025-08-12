- Категорія
Чоловіки віком до 22 років зможуть виїжджати за кордон: Зеленський дав розпорядження уряду
Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду спростити можливість перетину державного кордону для чоловіків до 22 років. Це рішення має допомогти молодим українцям у навчанні та реалізації своїх планів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на телеканал "Ми Україна".
"Я доручив уряду разом з військовим командування опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців… На цей час є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років", - сказав глава держави.
На його думку, це "позитивна правильна історія", яка допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватися в навчанні, передусім в Україні.
Нагадаємо, за перші шість місяців 2025 року українці здійснили понад 16,4 мільйона перетинів державного кордону. При цьому 250 тисяч громадян, які виїхали цього року, не повернулись назад.