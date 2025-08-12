Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,45

+0,06

EUR

48,20

+0,00

Наличный курс:

USD

41,50

41,40

EUR

48,40

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Мужчины до 22 лет смогут выезжать за границу: Зеленский дал распоряжение правительству

Владимир Зеленский
Зеленский хочет упростить пересечение границы для мужчин до 22 лет. / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству упростить возможность пересечения государственной границы для мужчин в возрасте до 22 лет. Это решение должно помочь молодым украинцам в обучении и реализации своих планов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на телеканал "Мы Украина".

"Я поручил правительству вместе с военным командованием проработать возможность упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев… В настоящее время есть ограничение 18 лет на границе. Я предлагаю повысить уровень до 22 лет", – сказал глава государства.

По его мнению, это "положительная правильная история", которая поможет многим молодым украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в учебе, прежде всего, в Украине.

Напомним, за первые шесть месяцев 2025 года украинцы осуществили более 16,4 миллиона пересечений государственной границы. При этом 250 тысяч уехавших в этом году граждан не вернулись назад.

Автор:
Татьяна Ковальчук