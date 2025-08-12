Мужчины до 22 лет смогут выезжать за границу: Зеленский дал распоряжение правительству

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству упростить возможность пересечения государственной границы для мужчин в возрасте до 22 лет. Это решение должно помочь молодым украинцам в обучении и реализации своих планов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на телеканал "Мы Украина".

"Я поручил правительству вместе с военным командованием проработать возможность упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев… В настоящее время есть ограничение 18 лет на границе. Я предлагаю повысить уровень до 22 лет", – сказал глава государства.

По его мнению, это "положительная правильная история", которая поможет многим молодым украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в учебе, прежде всего, в Украине.

Напомним, за первые шесть месяцев 2025 года украинцы осуществили более 16,4 миллиона пересечений государственной границы. При этом 250 тысяч уехавших в этом году граждан не вернулись назад.