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Новые правила пересечения границы: в Украине прекратили функционирование системы "Шлях" для водителей

грузовик на дороге
Фото: Freepik

Правительство прекратило функционирование системы "Шлях" для водителей, перевозящих гуманитарные грузы.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что правительство одобрило изменения в Постановление №57, касающиеся выезда за границу водителей, следующих за гуманитарными и медицинскими грузами.

Согласно этим изменениям, выезд таких водителей будет возможен на общих основаниях, а не по регистрации в системе "Шлях".

"Поэтому отныне водители, следующие за медицинским и гуманитарным грузам, должны иметь другие, предусмотренные Постановлением № 57, основания для пересечения границы, поскольку Министерство развития общин и территорий и областные военные администрации не будут вносить водителей в систему "Шлях"", — говорится в сообщении.

Кроме того, дополнительно правительство поручило Минсоцполитике вместе с Минобороны разработать механизм выезда за гуманитарными грузами военнообязанными мужчинами.

О системе "Шлях"

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения система "Шлях" функционировала для регистрации для выезда водителей коммерческого транспорта лицензированных перевозчиков и водителей, следующих за гуманитарными грузами.

Систему запустило Министерство развития общин и территорий для обеспечения устойчивой логистики, перевозки грузов и гуманитарной помощи.

Но ею стали злоупотреблять недобросовестные перевозчики для выезда уклоняющихся. От системы "Шлях" за переправку военнообязанных за границу Укртрансбезопасность отсоединила в общей сложности 279 перевозчиков.

Автор:
Светлана Манько