В Украине изменили правила выезда за границу для перевозчиков медицинских грузов и гуманитарной помощи

С 27 февраля на время действия военного положения водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи, будут пересекать границу на общих основаниях.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Кабмин ввел существенные изменения в правила пересечения государственной границы для водителей, осуществляющих перевозку гуманитарной помощи во время военного положения.

"Правительство внесло изменения в Правила пересечения государственной границы, определенных Постановлением КМУ от 27.01.1995 № 57, для отдельных категорий граждан Украины. Соответствующее Постановление КМУ от 25.02.2025 № 213 "О внесении изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", - говорится в сообщении .

Теперь не действует норма, согласно которой Министерство развития общин и территорий или военные администрации могли разрешать выезд за границу водителям, перевозящим грузы для армии, других военных структур, медикаменты и гуманитарную помощь.

Выезд деятелей культуры и медийщиков за границу

Министерство культуры и стратегических коммуникаций с 3 марта приостанавливает выдачу писем содействия для выезда военнообязанных деятелей культуры и представителей СМИ за границу. Причиной стало большое количество случаев невозвращения в Украину в срок.

Отмечается, что из-за пробелов в украинском законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы на временный выезд за границу за письмом содействия министерству, не вернулись в Украину в установленные сроки.

Напомним, летом 2023 года ГНСУ пришлось усилить меры контроля с целью установления законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в ИТ-систему "Путь". По результатам более детальных проверок 38 лицензиатам временно прекратили доступ к системе, 126 лицам сообщили о подозрении, 4 человека осудили.