Возобновлено выдачу паспортов мужчинам за границей: кто может получить документ

В понедельник, 17 февраля, украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, проживающим за границей и подавшим документы до 25 апреля 2024 года, начнут выдавать паспорта.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук.

"Месяц тому назад президент поручил решить вопрос выдачи паспортов украинцам за рубежом. Сегодня начали выдавать", — написала она.

Как разъяснили в Государственной миграционной службе, мужчины в возрасте 18-60 лет, подавшие документы на изготовление паспортов до 25 апреля 2024 года в ГП "Документ", смогут получить изготовленные паспорта за границей без предъявления каких-либо дополнительных документов. Соответствующие уведомления с указанием даты, времени и места выдачи будут направляться в порядке очередности подачи документов.

Указывается, что ГТС передает информацию о таких лиц Министерству обороны Украины, и они автоматически становятся на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии.

Что изменится для мужчин за границей

Подавшие документы до 25 апреля 2024 года могут получить свои изготовленные паспорта.

Решен вопрос постановки на военный учет для мужчин, подавших документы до 25 апреля 2024 года в ГП "Документ", что упростит реализацию их прав.

Напомним, что в мае прошлого года Рада узаконила выдачу паспортов через государственное предприятие, относящееся к сфере управления Государственной миграционной службы, то есть ГП "Документ", гражданам Украины, которые находятся за ее пределами.

Принятию указанного закона предшествовала приостановка 23 апреля 2024 года выдачи документов украинцам за рубежом якобы "по техническим причинам", которые на самом деле оказались распоряжением Министерства иностранных дел. Выдача документов возможна только детям до 12 лет. В тот же день Кабинет министров принял постановление, согласно которому украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не смогут получить загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за пределами государства.