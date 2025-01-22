Для украинцев за границей расширят цифровые консульские услуги : что известно

В 2025 году благодаря полноценному запуску системы "е-Консул" существенно упростится доступ к консульским услугам для украинцев за рубежом.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Правительственный портал.

Об основных изменениях

Сибига уточнил, что речь, в частности, идет о планах Министерства иностранных дел запустить автоматизированные нотариальные услуги во всех украинских дипучреждениях за рубежом.

"Это значит, что в "е-Консул" можно будет выбрать тип необходимой доверенности или заявления, при необходимости — добавить информацию, и во время визита к консулу вас будет ждать готовый к подписанию документ", — отметил он.

Министр также анонсировал запуск в течение полугода новых цифровых сервисов в системе "е-Консул", которые будут охватывать наиболее востребованные услуги.

По его словам, опыт получения государственных услуг для украинцев за рубежом будет аналогичен простоте и доступности к использованию "Действия" гражданами в Украине.

Также уже в феврале в нескольких странах будет введена курьерская доставка загранпаспортов по доступной цене в сотрудничестве с "Новой почтой".

Сибига анонсировал, что весной МИД начнет выдачу водительских удостоверений за рубежом.

Во второй половине 2025 года запустят комплексную услугу по регистрации рождения ребенка, включающую регистрацию рождения, гражданства, налогоплательщика и внесение в демографический реестр.

Министр подчеркнул, что в этот же срок в украинских дипучреждениях должна стать доступной возможность оформления налогового номера (РНОКПП) и ID-карты.

"Соборность — это не только о лозунгах. Это и о ежедневной заботе государства о своих гражданах за рубежом. О сохранении единства и уважения", — подытожил министр.

Об "е-Консуле"

Напомним, правительство приняло постановление об информационно-коммуникационной системе "е-Консул", что обеспечит новое качество и доступность сервисов Министерства иностранных дел для украинцев за границей.

Как уверяют в МИДе, модернизированная система "е-Консул" сделает сервисы МИД более доступными и быстрыми для большего количества граждан Украины за рубежом.