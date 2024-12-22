Украинцам за границей упростили доступ к консульским услугам через "Дію"

20 декабря Кабинет министров Украины принял постановление, разработанное Министерством иностранных дел, о запуске экспериментального проекта цифровизации консульских услуг.

Об этом Министерство иностранных дел Украины.

По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, это решение является очередным шагом в развитии современной, мобильной и сервисно-ориентированной консульской службы, которая готова оперативно реагировать на сегодняшние вызовы.

Новые возможности для украинцев за границей:

Оформление ID-карт с доставкой готового документа по почте (требует одного визита в консульство или посольство для подачи документов). Оформление загранпаспортов после сбора биометрических данных с последующей доставкой по почте. Регистрация в Государственном реестре налогоплательщиков через дипломатические учреждения. Обмен водительского удостоверения или его восстановление в случае потери или угона. Комплексная услуга для новорожденных, включающая: выдачу свидетельства о рождении, регистрацию гражданства Украины, присвоение уникального номера записи в реестре (УНЗР), регистрацию ребенка в налоговом реестре.

Подать заявление на получение услуг теперь можно через мобильное приложение или веб-портал "Дія", что значительно сокращает время и усилия для оформления документов.

" Убежден, что миллионы наших граждан за рубежом оценят нововведения, упрощающие доступ к услугам МИД путем цифровизации. Для подачи и получения документов дважды ехать за много километров не нужно. Это реальная экономия времени и средств для наших граждан ", — подчеркнул Андрей Сибига. .

Совет узаконил выдачу паспортов за границей

В мае Верховная Рада урегулировала на уровне закона одновременное оформление (в том числе вместо утраченного или похищенного) или обмен паспорта гражданина Украины вместе с паспортом гражданина Украины для выезда за границу. За принятие в целом соответствующего законопроекта №11017 проголосовало 236 депутатов. Новые "внутренние" украинские паспорта, напомним, выдают сейчас только в форме ID-карты.

Также отныне законодательно разрешено оформление паспортов через государственное предприятие, относящееся к сфере управления Государственной миграционной службы, то есть ГП "Документ", гражданам Украины, которые находятся за ее пределами.

Напомним, принятию указанного закона предшествовала приостановка 23 апреля выдачи документов украинцам за рубежом якобы "по техническим причинам", которые на самом деле оказались распоряжением Министерства иностранных дел. Выдача документов возможна только детям до 12 лет.

В тот же день Кабинет министров принял постановление, согласно которому украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не смогут получить загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за пределами государства.

Впрочем, 4 мая ГП "Документ" сообщило о восстановлении "в тестовом режиме" выдачи украинцам готовых документов. Отмечалось, что в первую очередь паспорта будут выдаваться социально уязвимым категориям граждан и после повторного получения SMS о готовности документа для выдачи.