НБУ курс:

USD

41,38

+0,05

EUR

44,61

--0,09

Наличный курс:

USD

41,51

41,45

EUR

45,15

45,00

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
IT и Телеком
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Минцифры запустило обновленный Реестр доверенностей для нотариусов в системе еНотариат

Минцифры запустило обновленный Реестр доверенностей для нотариусов в системе еНотариат
Минцифры запустило обновленный Реестр доверенностей для нотариусов

Министерство цифровой трансформации объявило о доступности обновленного Реестра доверенностей в системе е-нотариата для нотариусов.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь нотариусы могут протестировать эту цифровую платформу, которая позволяет значительно упростить рабочие процессы и отказаться от лишних бумажных процедур.

На первом этапе тестирования система еНотариата предоставит доступ к:

  • обновленного Реестра доверенностей;
  • электронного реестра нотариальных действий

Среда для тестирования безопасна и не содержит реальных данных, что позволяет нотариусам свободно ознакомиться с платформой и оставить отзыв. Участие в тестировании поможет сформировать цифровую нотариальную инфраструктуру, сделав ее более быстрой и эффективной.

Систему еНотариат реализуют Министерство юстиции, ГП "НАИС", Минцифры при поддержке Нотариальной палаты Украины и Программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа за счет Швейцарии.

Напомним, на нотариальных документах появился QR-код, по которому можно проверить их в приложении "Действие" за несколько кликов. Это ускоряет процесс проверки нотариального документа и обеспечивает надежную защиту от подделок.

По QR-коду можно загрузить электронную копию документа в несколько кликов для проверки и хранения. Больше не нужно делать сканкопии или фотографировать.

Автор:
Татьяна Гойденко