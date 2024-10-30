Минцифры запустило обновленный Реестр доверенностей для нотариусов в системе еНотариат

Министерство цифровой трансформации объявило о доступности обновленного Реестра доверенностей в системе е-нотариата для нотариусов.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь нотариусы могут протестировать эту цифровую платформу, которая позволяет значительно упростить рабочие процессы и отказаться от лишних бумажных процедур.

На первом этапе тестирования система еНотариата предоставит доступ к:

обновленного Реестра доверенностей;

электронного реестра нотариальных действий

Среда для тестирования безопасна и не содержит реальных данных, что позволяет нотариусам свободно ознакомиться с платформой и оставить отзыв. Участие в тестировании поможет сформировать цифровую нотариальную инфраструктуру, сделав ее более быстрой и эффективной.

Систему еНотариат реализуют Министерство юстиции, ГП "НАИС", Минцифры при поддержке Нотариальной палаты Украины и Программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа за счет Швейцарии.

Напомним, на нотариальных документах появился QR-код, по которому можно проверить их в приложении "Действие" за несколько кликов. Это ускоряет процесс проверки нотариального документа и обеспечивает надежную защиту от подделок.

По QR-коду можно загрузить электронную копию документа в несколько кликов для проверки и хранения. Больше не нужно делать сканкопии или фотографировать.