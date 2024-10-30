Мінцифри запустило оновлений Реєстр довіреностей для нотаріусів у системі еНотаріат

Міністерство цифрової трансформації оголосило про доступність оновленого Реєстру довіреностей у системі е-нотаріату для нотаріусів.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Відтепер нотаріуси можуть протестувати цю цифрову платформу, яка надає можливість значно спростити робочі процеси та відмовитися від зайвих паперових процедур.

На першому етапі тестування система е-нотаріату надасть доступ до:

оновленого Реєстру довіреностей;

електронного реєстру нотаріальних дій.

Середовище для тестування є безпечним та не містить реальних даних, що дозволяє нотаріусам вільно ознайомитися з платформою та залишити відгук. Участь у тестуванні допоможе сформувати цифрову нотаріальну інфраструктуру, зробивши її швидшою та ефективнішою.

Систему еНотаріат реалізують Міністерство юстиції, ДП "НАІС", Мінцифри за підтримки Нотаріальної палати України та Програми EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа за кошти Швейцарії.

Нагадаємо, на нотаріальних документах з'явився QR-код, за яким можна перевірити їх у застосунку “Дія” за кілька кліків. Це пришвидшує процес перевірки нотаріального документа та надає надійний захист від підробок.

За QR-кодом можна завантажити електронну копію документа у кілька кліків для перевірки та зберігання. Більше не потрібно робити сканкопії чи фотографувати.