Українцям за кордоном спростили доступ до консульських послуг через "Дію"

20 грудня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, розроблену Міністерством закордонних справ, щодо запуску експериментального проєкту цифровізації консульських послуг. Документ передбачає надання низки публічних послуг українцям за кордоном через портал "Дія" та інформаційно-комунікаційну систему "е-Консул".

Про це Міністерство закордонних справ України.

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, це рішення є черговим кроком у розвитку сучасної, мобільної та сервісно-орієнтованої консульської служби, яка готова оперативно реагувати на виклики сьогодення.

Нові можливості для українців за кордоном:

Оформлення ID-карток із доставкою готового документа поштою (вимагає одного візиту до консульства чи посольства для подання документів). Оформлення закордонних паспортів після збору біометричних даних із подальшою доставкою поштою. Реєстрація в Державному реєстрі платників податків через дипломатичні установи. Обмін посвідчення водія або його відновлення у разі втрати чи викрадення. Комплексна послуга для новонароджених, що включає: видачу свідоцтва про народження, реєстрацію громадянства України, присвоєння унікального номера запису в реєстрі (УНЗР), реєстрацію дитини в податковому реєстрі.

Подати заяву на отримання послуг тепер можна через мобільний застосунок або вебпортал "Дія", що значно скорочує час і зусилля для оформлення документів.

"Переконаний, що мільйони наших громадян за кордоном оцінять нововведення, які спрощують доступ до послуг МЗС шляхом цифровізації. Для подачі та отримання документів двічі їхати за багато кілометрів не потрібно. Це є реальною економією часу та коштів для наших громадян", — наголосив Андрій Сибіга.

Рада узаконила видачу паспортів за кордоном

Додамо, в травні Верховна Рада врегулювала на рівні закону одночасне оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) чи обмін паспорта громадянина України разом з паспортом громадянина України для виїзду за кордон. За прийняття у цілому відповідного законопроєкту №11017 проголосувало 236 депутатів. Нові "внутрішні" українські паспорти, нагадаємо, видають зараз лише у формі ID-картки.

Також відтепер законодавчо дозволено оформлення паспортів через державне підприємство, що належить до сфери управління Державної міграційної служби, тобто ДП "Документ", громадянам України, які перебувають за її межами.

Нагадаємо, прийняттю зазначеного закона передувало призупинення 23 квітня видачі документів українцям за кордоном нібито "через технічні причини", які насправді виявилися розпорядженням Міністерства закордонних справ. Видача документів була можлива лише дітям до 12 років.

Того ж дня, Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно якої українські чоловіки віком від 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за межами держави.

Втім, 4 травня ДП "Документ" повідомило про відновлення "в тестовому режимі" видачі українцям вже готових документів. Зазначалося, що в першу чергу паспорти видаватимуть соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS про готовність документу для видачі.